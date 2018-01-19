Белорусам станет труднее устроиться на студенческий стаж в Норвегию 1 19.01.2018, 12:30

В программу стажа внесут ряд изменений.

Власти Норвегии собираются внести ряд ограничений в программу стажа для студентов и молодых специалистов стран бывшего СССР, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

- Это объясняется тем, что многие восточные европейцы вводили в заблуждение норвежскую сторону, предоставляя недостоверные сведения и документы относительно своего обучения в университетах и колледжах. Заявители таким образом стремились обойти главное условие для прохождения студенческой практики в этой скандинавской стране - обязательное приобретение определенного образования у себя дома - в Украине, Беларуси, России.

По словам сотрудников управления иммиграционной службы, «многие из тех, кто заявляет, что студент, и близко не был студентом. Примерно половина проверенных заявок были подделаны. Эти люди никогда не учились в указанных ими вузах и поэтому, разумеется, не имели никакого права проходить здесь практику». Как отмечают чиновники, в результате назад было завернуто много документов, особенно из Украины.

Не являясь членом Евросоюза, в отличие от своих скандинавских соседей - Финляндии, Швеции, Дании, одна из самых богатых стран мира Норвегия не ограничивается сотрудничеством с гражданами ЕС, а потому устроиться на стажировку в какую-то компанию здесь для студентов и молодых специалистов из Беларуси, Украины, России и других бывших советских республик теоретически проще, чем в других западных странах. Кроме возможности неплохо заработать, овладеть языком и приобрести практический опыт, в этой стране имеется и перспектива получить в будущем право на ПМЖ.

Как правило, студенты, в том числе и белорусские, ищут место практики через международную ассоциацию студенческих обменов IAESTE, однако это в том случае, если между организацией и их учебным заведением есть соответствующее сотрудничество. Также можно что-то найти самостоятельно, через интернет-портал graduateland.com, где предлагаются места студенческой практики в различных крупных компаниях Норвегии. Стажи всегда оплачиваются, длятся в среднем от месяца до трех, хотя бывают и более длительные, до года.

Журналисты компании NRK пообщались с владельцем и сотрудниками садовых компаний, где были студенты из Украины и Беларуси. В одной из них, что на севере страны, круглый год в теплицах сажают и собирают урожай от сотни тысяч томатных растений. Руководитель компании Карл Винг говорит, что хозяйстве при таких объемах работы необходимы хорошие руки и знания. Каждое томатное растение требует минимум раз в неделю человеческого внимания, а каждый третий день работники должны собирать урожай. Разумеется, такую ​​работу не доверить обычному человеку с улицы.

Студент-аграрий из Украины Александр Плинча практиковался в садоводстве год. Практикой, зарплатами, хотя они у стажеров из Восточной Европы и составляют примерно около 70% от минимальной зарплаты норвежцев, очень доволен.

«Я зарабатываю деньги, раз в десять большие, чем дома, - говорит Александр. - Здесь я также узнал о использовании новых технологий. Все это можно делать и дома. Главное, я знаю, как. Стаж - это беспроигрышная ситуация».

Некоторые представители Федерации норвежского садоводство считают, что система с трудом жителей с ненорвежским сертификатом будет утилизироваться - сюда должна приходить своя, обученая профессии у себя дома, молодежь.

Руководители хозяйств смотрят на эту ситуацию более реально. Во-первых, они заинтересованы в более дешевой рабочей силе, во-вторых, у местной молодежи нет таких навыков садоводства, как у стажеров из Украины и Беларуси. Уже есть обращения к властям с просьбой продолжить разрешение на стаж для молодых украинцев и белорусов хотя бы до двух лет. Если это невозможно, то пойти на то, чтобы выдавать сезонным рабочим из этих стран более длительную, чем на шесть месяцев, рабочую визу.