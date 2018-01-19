ЕСПЧ поддержал право WADA на внезапный допинг-контроль 19.01.2018, 12:32

Суд заявил, что борьба с допингом обязательна для спортивного движения.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил без удовлетворения жалобу знаменитой французской велогонщицы, олимпийской чемпионки Жанни Лонго, которую поддержала группа спортивных профсоюзов Франции. Сообщение об этом в четверг, 18 января, опубликовала пресс-служба ЕСПЧ, сообщает DW.

Истцы в своем иске требовалипризнать систему обязательного сообщения данных о местонахождении спортсменов противоречащей статье 8 Европейской конвенции о правах человека "О праве на уважение частной и семейной жизни". "Суд пришел к выводу, что сокращение или отмена соответствующих проверок приведет к увеличению опасности применения допинга профессиональными спортсменами и всеми, кто занимается спортом, и пойдет вразрез с европейским консенсусом о необходимости внезапного допинг-тестирования", - отмечается в решении ЕСПЧ.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствовало вердикт суда. "Точная информация о местонахождении спортсмена важна для успеха антидопинговых программ, которые призваны поддерживать целостность спорта и защищать чистых спортсменов", - цитирует пресс-служба WADA заявление генерального директора агентства Оливье Ниггли.

Правило, введенное WADA в 2004 году, обязывает спортсменов предоставлять национальным антидопинговым агентствам подробную информацию о том, где они могут находиться каждый день в течение одного часа. Это дает возможность проводить проверки на допинг в любое время и в любом месте. "Без сомнения, борьба с допингом отвечает общественным интересам и является обязательной как для спортивного движения, так и для органов государственной власти. Если бы правила о местонахождении были смягчены или отменены, это поставило бы под угрозу действия антидопингового движения во всем мире", - заявил Ниггли.