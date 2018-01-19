«Общага в стиле хоррор, а платим, как за хоромы» 19.01.2018, 12:51

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Жильцы общежития в Дзержинске возмущены тяжелыми условиями проживания.

Жильцы дзержинского общежития по ул. Фурманова, 3/1 не первый год жалуются на тяжелые условия проживания. В 2014-м у общежития сменился собственник — его передали Дзержинскому ЖКХ. Существенных улучшений не последовало, но изменился порядок оплаты — жильцов обязали оплачивать нанятых коммунальниками вахтеров и внушительные жировки. «За комнату в 19 метров в общежитии коридорного типа отдаю сейчас 130 рублей», — рассказывает tut.by одна из жительниц, Анна. И демонстрирует условия проживания.

Это общие кухни, в которых проблемы с исправностью плит:

Трубы в ванной комнате.

Естественно, они текут. Так, что кое-где гниют перекрытия.

— В общежитии живут по большей части молодые семьи с детьми, — говорит Анна. — А это санузлы.

— Туалеты регулярно забиваются и «плавают»: поэтому у многих дети ходят на горшок — их страшно пускать в эти помещения. И что удивляет: весь этот «порядок» охраняют вахтерши. Четыре человека посменно. В жировке есть ежемесячное отчисление на содержание вахтеров — 18,29 рубля в месяц.

По поводу вахтеров, когда их обязали оплачивать, уже был скандал — жильцы писали коллективную жалобу. Но вахтеров не убрали.

— Общежитие закрывают в час ночи, а открывают в четыре утра. Ночью вахтеры идут спать, чтобы попасть в общежитие тем, кто работает допоздна или возвращается из гостей, приходится стучать и по полчаса. Гости к нам могут приходить только по паспорту и строго до 23.00 часов, в противном случае вызывают милицию с просьбой освободить помещение. И неважно, кто к тебе в гости пришел, родная мама, чтобы помочь с новорожденным ребенком, или друг. Для того чтобы кто-то остался на ночь, мы обязаны написать заявление на имя коменданта. Но в общежитии нет несовершеннолетних нанимателей, мы не студенты. Мы предлагали отменить эти дикие правила, а нам отвечают: «Хотите устраивать личную жизнь? Идите на съемные квартиры!»

Почему мы столько платим?

Анна демонстрирует жировку на комнату в 19 квадратных метров, в которой проживает семья с двумя детьми.

— Тут посмотрите, платят не за комнату, а за некую другую площадь, которую насчитали — наверное, и за часть коридора, кухни, санузлов. За электричество — больше 107 рублей. Счетчиков ни у кого нет, он один на общежитие, в комнатах самая простая техника — невозможно 478 киловатт сжечь даже с учетом лампочек в коридорах. Судя по жировке, семья живет в приличной дзержинской «однушке»!

С цифрами при расчетах творят что хотят. В одной жировке указано, что общежитие — это 2335 квадратных метров, во втором 3517 квадратных метров.

В октябре 2017 мы писали коллективную жалобу, подписали 70 жильцов. Приходят одни отписки, минский областной исполком считает, что платим нормально…

Ответ Анна приложила. Из него следует, что в общежитии общий счетчик, нагорело за ноябрь 23 858 киловатт (за вычетом мест общего пользования). И эти киловатты раскидывают на всех жильцов с учетом состава семьи.

Заодно жильцам сообщили — вы платите только коммуналку, остальное компенсирует ваш работодатель.

— Удивительно дорогое общежитие, особенно с учетом его состояния. Но все ответы одинаковы: начисления соответствуют законодательству. Многие бы с удовольствием съехали, но практически все семьи — очередники, все ждут очереди построиться в ближайшие два-три года. Поэтому терпят.

Заодно жильцам сообщили, что в 2018-м в общежитии будет капремонт.

Официально: капремонт будет, вахтеры нужны

— Нам общежитие было передано по факту — мы получили его в том виде, в котором вы его видите, — объясняет заместитель директора УП «Дзержинское ЖКХ» Татьяна Шашок. — У нас готов проект капремонта, передается на экспертизу, и начало зависит от того, когда экспертиза будет согласована. Мы все понимаем, какие там сейчас условия. Рассчитываем, что начнется во втором квартале. Ремонтировать будем без отселения (некуда всех переселить), поэтажно.

— Почему у жильцов такие большие жировки?

— Мы объясняли это много раз, была не одна проверка, все начисления были проверены. У них очень большие коридоры, большой объем здания. Что касается электроэнергии, платят по счетчику. Имеют право экономить. В комнатах практически у всех — электроплиты, микроволновки, холодильники, телевизоры, компьютеры. И стиральные машины — все коридоры в шлангах. ​​

— Еще жалуются на вахтеров. Что они там не нужны, все наниматели — взрослые люди.

— Контингент в общежитии разношерстый. Есть нормальные семьи, а есть буйные и пьющие — разных хватает. До того как наняли вахтеров, были случаи драк, пьянок, поножовщины, краж из комнат. Это не малосемейка, это именно общежитие, а общежитие — своего рода режимный объект. Соответственно, должен быть вахтер, который контролирует, кто куда пошел, кто во сколько пришел. В любом общежитии гости не могут оставаться на ночь. Вахтеры нужны: они отвечают за порядок.