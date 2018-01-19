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Работы минского фотографа вошли в топ-35 лучших про Индию

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  • 19.01.2018, 13:52
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Андрей Кот

Работа Андрея Кота «Улыбающаяся индийская девушка» стала одной из лучших на международном конкурсе.

Минский фотограф Андрей Кот в своем аккаунте в Instagram рассказал, что одна из его работ из путешествия по Индии – «Улыбающаяся индийская девушка» – вошла в топ-35 лучших на международном фотоконкурсе «Невероятная Индия», пишет citydog.by.

Еще три фотографии, которые Андрей сделал в Индии, также попали в список лучших. Работы «Индийские детишки», «Садху на ступенях Ашрама» и «Продавец фруктов» вошли в топ-100 работ того же конкурса.

«Индийские детишки»
«Садху на ступенях Ашрама»
«Продавец фруктов»

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