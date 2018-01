NYT: США намерены перенести посольство в Иерусалим к 2019 году 19.01.2018, 13:55

Для дипмиссии переоборудуют здание консульства США в Иерусалиме.

США намерены перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к 2019 году, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации президента. Согласно последним планам, для посольства не будут строить новый комплекс. Вместо этого для дипмиссии переоборудуют здание консульства США в Иерусалиме, пишет Jewish.ru.

Действующее консульство США находится в иерусалимском районе Арнона. Как отмечает издание, это здание новее посольства в Тель-Авиве и лучше оборудовано с точки зрения безопасности. Предполагается, что его перестройка займет существенно меньше времени, чем строительство нового комплекса.

Статья в The New York Times была опубликована в четверг, 18 января. За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил журналистам, что по его сведениям США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим в течение одного года. Однако через несколько часов президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что Вашингтон не рассматривает вариант переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим за один год. Как заявили источники The New York Times, тогда президент предполагал, что речь идет о строительстве нового комплекса — плане, от которого уже решено было отказаться.