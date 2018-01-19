Бывший владелец Renault: Машина пошла по рукам, а я плачу штрафы 13 19.01.2018, 14:15

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Почему нельзя продавать авто по копии паспорта.

Истории о том, как нельзя продавать машины, не единожды появлялись в СМИ. Старенький хэтчбек Renault Megane Николая колесит по всей Беларуси, а бывший владелец уже получил первый штраф и сейчас беспокоится: не дай бог, машина попадет в ДТП и ему придется тоже нести ответственность, пишет av.by.

В таком виде Megane выставил продавец из Слонима уже в январе 2018 г.

Почти год назад Николай из Витебской области продавал Renault Megane 1996 года с 1,4-литровым мотором и МКП. Снял машину с учета, и в тот же день нашелся покупатель. «Я передал документы и копию паспорта. Договор купли продажи и счет-справку не составляли, все в устной форме. Ну как продал, меня еще развели на деньги, — делает он оговорку. — Договорились на 1000 у.е., но мне заплатили только 500 долларов. Условились, что остальную часть денег мне отдадут в течение 3 месяцев, а также обязательно поставят авто на учет. Я даже номера «транзитов» не запомнил, думал, что это надежный человек».

На вопрос, почему вместо договора купли-продажи или хотя бы копии справки-счета белорус решил оформить сделку всего лишь по ксерокопии паспорта, он ссылается на то, что профан в этом деле, да и знакомый посоветовал, как избежать бюрократической волокиты и быстро продать машину. В итоге сделка состоялась, но в сценарий вмешались обстоятельства: из кармана выпал и сломался телефон, контакты покупателя были утеряны, а по прошествии оговоренного времени никто не позвонил...

Все планы обрушились вмиг: еще до продажи белорус взял кредит, чтобы взять машину получше, а пришлось даже купить дешевле предыдущей. Надежда была почти утеряна, как спустя девять месяцев, в минувшем декабре, прилетел первый штраф за превышение скорости. Тогда Николай и стал заниматься поисками нового владельца и обивать пороги разных инстанций, чтобы вернуть машину. Говорит, суть не в деньгах, его тревожит другое: «Так как мне сказали, что машина на мне и я могу попасть в беду, я начал всерьез опасаться. Не знаю куда уже обращаться, я хочу вернуть авто назад, ведь в случае аварии я останусь крайним».

И это вполне резонно. Ведь если случится так, что автомобиль попадет в ДТП со смертельным исходом, тогда вам придется возмещать моральный ущерб, как это произошло с героем одного из наших прошлых материалов — «800 миллионов за чужие ошибки». В таком случае ответственность несет не только водитель, но и владелец источника повышенной опасности в соответствии со ст. 948 ГК РБ.

Что касается Николая, то ему пока что прилетело одно «письмо счастья» из Гродно. Кроме того, объявления о продаже этого Renault Megane появляются в интернете, но автомобиль перепродается настолько быстро, что уследить за географией его перемещений слишком сложно. «Насколько я знаю, за эту неделю его уже четвертый раз перепродают. Пробовал связаться с предыдущим владельцем из Гродно (вторым после витебского покупателя), стал угрожать судом. Но как только позвонил второй раз, тот просто бросил трубку», — сообщает Николай. Где он может оказаться через день-два, предугадать невозможно.

Из Слонима машину перепродали в Могилевскую область. Останется ли она там надолго — неизвестно.

На момент разговора с журналисты машина находилась в г. Мосты Гродненской области, мужчина даже узнал номер телефона продавца, нашел его профиль в социальной сети. Хотя объявление о продаже Renault на таких же «транзитах» числилось и в Слониме! В обоих случаях автомобиль продавали за 1000 долларов, «в хорошем состоянии» и с припиской «снят с учета».

Журналисты позвонили по номерам, указанным на сайте. Первый продавец из г. Мосты пару секунд силился вспомнить тот самый Renault Megane и подтвердил: «Покупал его в январе по ксерокопии паспорта, подделал за два дня и перепродал товарищу из Слонима». Позвонили мы и туда. Голос на другом конце провода рассказал, что тоже покупал ее таким образом и успел перепродать машину, но обнадежил: «Люди из Могилевской области купили ее для себя, будут ставить на учет». Напоследок он обещал позвонить им, чтобы напомнить о регистрации транспорта. Позвонит ли?

В отделении ГАИ Ушачского РОВД владельцу Renault, куда он пришел за помощью, ничем не помогли, заявив, что это сугубо его проблемы, мол, сам виноват, вот и разбирайся. Понятно, что юридически никакой сделки здесь и не было, но Николай пытался самостоятельно разыскать владельца автомобиля и убедить его в необходимости вернуть хэтчбек. Постановление о штрафе он отправил заказным письмом обратно в Гродно, предоставив доказательства о том, что не совершал административное правонарушение, так как находился в другом месте.

Сидеть сложа руки и в одиночку решать проблему мужчина тоже не стал. «Обращался в ГАИ, местный суд, но там только разводят руками. Конечно, продал по ксерокопии паспорта, и это моя ошибка, я спорить не буду. На угон я заявить не могу, ведь это дача заведомо ложных показаний. В суде сказали, чтобы написать заявление на подачу иска об истребовании автомобиля из чужого незаконного владения, нужно указать полный адрес человека, у которого он сейчас находится, но я его не знаю. Мое дело уже передали в УВД Витебской области, будут разбираться», — рассказывает он.

Что делать Николаю, в Ушачском ГАИ говорят вкратце: «Пусть обращается в МРЭО ГАИ, где машину снимали с учета. Может, там есть какая-нибудь информация. Когда к нам обращаются люди с подобной ситуацией, мы можем проверить в базе, попадался ли автомобиль по нарушениям ПДД, ведь есть вероятность, что там будет указан номер телефона водителя, чтобы связаться с ним. В случае с камерами по фотофиксации штраф присылается на имя собственника ТС».

В Минской ГАИ считают, что сперва продавец и покупатель должны разобраться между собой в судебном порядке. «Во–первых, владелец должен оплатить все штрафы и обратиться с иском в суд, приложив все копии или оригиналы платежных документов. Мы можем задержать такой автомобиль не на основании заявления человека, который изначально передал автомобиль без надлежащего оформления, а только решения суда. Только в таком случае ГАИ будет устанавливать место нахождения автомобиля и лицо, управляющее этим ТС. И если будет решение суда, тогда мы перепишем штрафы на реального нарушителя ПДД. Как предупреждение, следует продавать и покупать машины через оформление по договору купли-продажи авто в ГАИ», — объяснил начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

В отличие от договора, счет-справка в ГАИ не регистрируется, узнать там, продал или не продал человек машину, невозможно. «Поэтому если покупатель не поставил авто на учет (в течение 10 дней) и превысил скорость, попав в камеры фотофиксации, то штрафы будут приходить на имя последнего владельца. Есть и такой нюанс счет-справочного бизнеса, как то, что счет-справку могут попросту аннулировать, поэтому рекомендуется кроме копии паспорта иметь при себе и копию счет-справки (оригинал остается у покупателя). Если машину отдали просто по ксерокопии паспорта, то на учет ее не поставить, так как нет подтверждения купли-продажи. На сегодняшний день доверенность не нужна, поэтому этим и пользуются», — добавил Сергей Зараник.

Со своей стороны журналисты отмечают, что важно не только снять авто с учета, но и быть уверенным в том, что с «той» стороны тоже поступят правильно и вступят в право владения. А если вы оформили сделку как продавец по закону, то последующее недобросовестное поведение покупателя — это уже его головная боль. Помните, что любые действия, будь то передача документов на автомобиль в обмен на деньги, «продажа» машины по расписке или копии паспорта, никакого отношения к купле-продаже ТС не имеют. Переоформлять авто нужно правильно, чтобы потом не столкнуться с реальной проблемой.