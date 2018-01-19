The Economist: В мире началась новая борьба за космос 3 19.01.2018, 14:35

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Процессы в небе отзеркаливают земные.

В конце этого месяца, если все пройдет по плану, ракета под названием Falcon Heavy стартует с мыса Канаверал во Флориде, США. Ее цель - вывести спортивную машину на орбиту Солнца. Falcon Heavy - самая последняя разработка компании SpaceX, которую основал американский миллиардер и изобретатель Илон Маск. Машина, которая будет грузом, тоже принадлежит Маску и изготовлена компанией Tesla.

SpaceX, кроме зарабатывания денег, имеет очень четкую цель-сделать возможными космические путешествия для людей, а также колонизировать Марс. До того времени Falcon Heavy может зарабатывать тем, что будет выводить спутники на орбиту и возить туристов на кратковременные путешествия вокруг Луны.

Амбициозная мечта Маска в том, чтобы вывести человечество за пределы их родной планеты. Но то, что происходит в космосе сегодня, отражает баланс сил на Земле. Об этом сегодня пишет The Economist, (перевод - "Зеркало недели. Украина").

Во времена космической гонки между США и СССР небо было фронтом Холодной войны двух идеологий. С того времени произошли не только изменения в расстановке сил между странами. Сдвиг произошел также между правительствами и частными лицами.

Издание обращает внимание, что нынешнее соревнование между странами на Земле продолжается и в космосе. Китай, к примеру, поднимает много шума вокруг Марса. В прошлом году он выделил часть пустыни на северо-западе страны, считая ее похожей на марсианскую поверхность. Здесь будут тренироваться "тайконавты" для миссии на соседнюю планету. Китай также переносит свой главный космодром с севера на юг страны. Частично это происходит ради дополнительной скорости во время запуска за счет вращения Земли. В США тем временем президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, чтобы NASA начала готовить возвращение американских астронавтов на Луну.

Впрочем, если сравнивать с 60-ми годами прошлого века, события происходят значительно медленнее. Решение Трампа не имело никаких точных дат, китайские амбиции отправить мужчин и женщин на Луну кажутся такими же безнадежными. Такое ослабление в вопросах, связанных с космосом, можно объяснить тем, что первая космическая гонка была соревнованием между капитализмом и плановой экономикой. Хотя усилия NASA по организации пилотируемой миссии на спутник Земли, наверное, были самой большой плановой операцией в истории США. Отсутствие интенсивной борьбы за космос отражает на спокойную природу соперничества супердержав на Земле, а также распространение технологий и богатства.

Количество "космических" стран сегодня значительно больше, чем в 1960-х годах, когда только США и Советский Союз отправлял корабли в небо. Теперь, кроме Америки, Китая и России, еще Европа, Индия и Япония имеют космические программы, которые могут отправлять автоматизированные станции не только на Луну, но и на другие небесные тела.

Что же касается идеи о частной космической программе, в прошлом веке она бы вызвала только смех. А теперь таких несколько. У Илона Маска есть конкуренты: от компании Blue Origin, которую поддерживает основатель Amazon Джефф Безос, до динамичного стартапа Rocket Lab. Запуск спутников стал хорошим бизнесом, поэтому он интересует бизнесменов. Тот факт, что состоятельный человек хочет тратить свои деньги на рискованный космический проект, такой как запуск миссии на Марс, интригует и в то же время дает хороший критерий того, насколько некоторые люди стали богатыми.

Пока частные космические программы: коммерческие или донкихотские, - функционируют в основном в США. В предстоящей борьбе за Марс будут участвовать как компании, так и страны. И это станет лучшей проверкой для экономических систем, чем первая гонка за космос.

Ранее издание Bloomberg писало, что битва за Луну начинается. Все больше стран и компании планируют полеты на спутник Земли с целью изучить возможность добычи там полезных ископаемых. В это время появились те, кто хочет, чтобы ООН разработала соответствующие правила, пока не поздно.