Конец эры Путина 15 Мария Георгиева, Svenska Dagbladet

19.01.2018, 14:55

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Фото: Maxim Shipenkov/AP

Путин устал от России.

Это начало конца эры Путина, считают эксперты. Российский президент обратил взгляд на окружающий мир, но стратегии на будущее у него нет.

Предвыборная кампания перед выборами 18 марта всерьез началась, но президенту Владимиру Путину есть о чем подумать, кроме нее. Об этом «Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet) сказали многие эксперты, которые наблюдают за Кремлем.

«Путин выиграет выборы, но это начало конца эры Путина. Он устал от России», — говорит Валерий Соловей, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Внешняя политика и продвижение российских интересов занимают Путин больше, чем внутренняя политика.

«Путин думает не о выборах, а о своем историческом наследии. Он хочет, чтобы его запомнили за то, что он вернул Крым, и за то, что он запустил политический переход в Сирии», — констатирует Валерий Соловей.

Для самооценки Путина очень важно, чтобы Россию воспринимали как сильную военную державу.

В охваченной войной Сирии российская армия продемонстрировала свою мощь и помогла президенту Башару Асаду остаться у власти.

«Сирия во многих отношениях была для нас игрой. С эгоистической точки зрения лучше, чтобы война шла на Ближнем Востоке, чем у наших собственных границ», — говорит Екатерина Шульманн из президентской академии РАНХиГС.

Балтийский регион — напротив, не приоритетная область.

«У России нет ресурсов заниматься несколькими конфликтами параллельно. Маловероятно, что Путин сможет совершать какие-то маневры в Балтии», — говорит Валерий Соловей.

С ним согласен Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

«Балтия действительно не в приоритете. Швеция исчезла с радаров», — говорит Лукьянов.

В начале своей карьеры Путин был агентом КГБ, и его отправили в Дрезден в Восточной Германии. Там он находился до самого распада Советского Союза в 1991 году.

Со временем его назначили премьер-министром при Борисе Ельцине, и ему в наследство досталась раздробленная страна. Построение сильного государства стало его главное задачей.

В знаменитой речи на конференции по безопасности 2007 года в Мюнхене Путин констатировал, что России не нужны лекции Запада о демократии. Российские телезрители увидели нового президента: воина, который не боялся начать войну против западного мира.

КГБ научило Путина разоблачать американские заговоры против России. Он долго жил с мыслью, что существует заговор против него лично, а Запад пытается отобрать у него власть.

Путиным двигал страх оказаться изолированным от внешнего мира. После аннексии Крыма и последовавших санкций Россия изолирована почти полностью.

«Кремль сделает практически все что угодно, чтобы этого избежать», — говорит политолог Екатерина Шульманн.

Создание замешательства и путаницы — возможно, одно из средств для достижения этой цели, считает она. Отвергать все обвинения касательно способности российских хакеров влиять на общественное мнение в мире, российского вмешательства в украинский конфликт или в выборы в США — все это позволяет держать Россию в центре внимания и помогает Путину избежать изоляции.

«Сейчас мы — глобальные аферисты. Быть в роли международного обманщика лучше, чем оказаться в изоляции и вообще ни в чем не участвовать», — говорит Шульманн.

Новым в преддверии президентских выборов в этом году стало то, что некоторым из политических противников Путина позволили появляться на государственном телевидении. Новая стратегия Кремля, похоже, состоит в том, чтобы создать впечатление, что идут активные дебаты о будущем.

Несмотря на это, ожидается, что явка на выборы в марте будет низкой.

Предполагается, что политически заинтересованная молодежь воздержится от голосования.

Телезвезда Ксения Собчак из партии «Гражданская инициатива» хочет быть главным кандидатом от оппозиции. У нее — более 5,3 миллиона подписчиков в Инстаграме, но она борется за то, чтобы ее признали кандидатом. Ее семья связана с Путиным. Отец был губернатором в Санкт-Петербурге и когда-то назначил Путина своим заместителем.

Критики считают ее не настоящим противником Путина, а лишь человеком, которого выбрал сам Кремль, чтобы немного расшевелить болото. Сама она это отрицает. Некоторые уверены, что ее задача заключается в том, чтобы помешать кампании критически настроенного к Кремлю Алексея Навального.

«Собчак отвлекает внимание от настоящей оппозиции. Она — проект Кремля, одобренный администрацией президента. Пиар-звезда, чья задача — создавать интриги», — говорит Валерий Соловей.

Российская избирательная комиссия не позволила Навальному баллотироваться в президенты, потому что он осужден за мошенничество. Сам он утверждает, что решение обвинительного суда было политическим. Европейский суд объявил приговор недействительным.

«Стратегия Кремля состоит в том, чтобы дискредитировать работу и оппозиции», — сказал Алексей Навальный ранее в интервью SvD.

Сейчас он планирует обжаловать решение избирательной комиссии. Если это не получится, он призывает своих сторонников бойкотировать выборы, что может привести к новым масштабным протестам.

Федор Лукьянов не думает, что перед президентскими выборами случатся какие-то значительные изменения.

«Что происходит в голове у Путина, знает только его психоаналитик, если он у него есть. Путин — прагматичный фаталист, который не верит в стратегии. И на самом деле нет никаких конкретных идей», — говорит Федор Лукьянов.

Россия сейчас в депрессии, по словам Валерия Соловья из Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

«Нельзя предугадать, как отреагирует угнетенная система. Выборы — это лишь фарс», — говорит он.

Российские президентские выборы

65-летний Путин стал президентом в 2000 году и вот уже 17 лет находится у власти.

18 марта россияне пойдут к избирательным урнам, чтобы проголосовать на президентских выборах.

8 декабря 2017 года, день спустя после решения Международного олимпийского комитет отстранить Россию от Олимпийских игр, появилась информация о том, что Путин будет баллотироваться на четвертый срок.

Если Путина переизберут, он может просидеть в кресле президента до 2024 года, если только вновь не внесет изменения в сроки мандата, как он уже делал, когда поменялся местами с бывшим президентом Дмитрием Медведевым. Путин может пробыть у власти дольше всех со времен правления ужасающего диктатора Иосифа Сталина (1929-1953). Никакого потенциального преемника у Путина нет.

Владимир Путин до сих пор избегал прилюдно называть оппозиционного политика Алексея Навального по имени. На прямой вопрос о Навальном во время недавней ежегодной президентской пресс-конференции Путин ответил, что присутствие таких людей в руководстве России угрожает стране хаосом.

Чтобы получить право участвовать в выборах, независимым кандидатам нужно собрать примерно 300 тысяч подписей из разных регионов по всей стране, однако в процессе их могут дисквалифицировать.

Неясно, насколько на самом деле велика поддержка Путина. Исследования общественного мнения, проведенные лояльными к Кремлю организациями, свидетельствуют, что она составляет примерно 80%.

Мария Георгиева, Svenska Dagbladet (перевод – inosmi.ru)