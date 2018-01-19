«Дело Попчени»: Власть опять пытается взвалить вину на водителя и учителей 12 19.01.2018, 15:25

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Фото: tut.by

Ни одно должностное лицо, ответственное за то, что 13-летняя школьница оказалась на поле, не было наказано.

Олег Попченя, с помощью профсоюза РЭП, подал иск о возмещении морального вреда за гибель дочери на картошке.

Ответчики по иску - юрлица: отдел образования и два сельхозпредприятия. Однако на судебном заседании события приняли неожиданный оборот, сообщает praca-by.info.

Судья Молодеченского района Гаранович самостоятельно внес в ответчики по иску двух учителей школы и водителя грузовика - тех, кто уже получил наказание по уголовному делу о гибели девочки. Сторона истца выразила протест против внесения в иск физических лиц. Почему истец настаивает на том, что наказаны должны быть именно организации, а не люди?

Ход процесса прокомментировал, присутствовавший на заседании, зампред профкома Гомеля Андрей Стрижак:

"Учителя и водитель уже понесли наказание! Это серьезные санкции: учителя получили ограничение свободы и запрет на профессию на два года, водитель отбывает наказание. Претензий у Олега Попчени к этим людям нет. Ни одно должностное лицо, ответственное за то, что Виктория Попченя оказалась на поле, не было наказано.

Ни чиновники в отделе образования, писавшие письма об отправке детей на поле, ни сельхозпредприятия и их сотрудники - никто не был привлечен к ответственности за гибель ребенка. Мы настаиваем на том, чтобы в соответствии с белорусскими законами, компенсацию морального вреда выплачивал владелец грузовика. Но дело усложняется тем, что грузовик одного сельхозпредприятия работал на поле другого. По какой причине судья самостоятельно принял решение включать в гражданский иск физических лиц и, несмотря на ходатайства истца, поддержанное физическими лицами, не исключил их из искового заявления, нам не известно. Такая позиция суда может говорить о том, что власть в очередной раз хочет найти жертву в лице учителей и водителя. Но вину за гибель ребенка должно нести государство".

По инициативе юриста профсоюза РЭП Юрия Белякова сторона истца в знак протеста покинула зал судебных заседаний. Судья Гаранович вынесет решение по делу 19 января, начало заседания в 16 часов.