Школьница за пять минут ушла на телефоне в минус на 100 рублей 5 19.01.2018, 18:24

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Фото: Bloomberg

Как обезопасить детей от мошенников.

В редакцию onliner.by обратилась Юлия (имя изменено. — Прим.), дочь которой, Катя, познакомилась с беспощадным миром соцсетей. Девочке всего девять лет, у нее есть профиль во «ВКонтакте», смартфон с номером телефона velcom и обычное желание ребенка — общаться и познавать мир. Все это привело к тому, что доверчивая школьница за пять минут потеряла больше 100 рублей.

Все началось с того, что Кате во «ВКонтакте» от незнакомого контакта с девчачьим профилем пришло предложение получить бесплатные стикеры и «голоса». Девочка согласилась, ведь всего-то и нужно было, что сообщить новоявленной «подружке» номер телефона, после чего ответить согласием на SMS. Всего таких эсэмэсок за несколько минут пришло 18 штук, цена каждой — 6 рублей.

По словам Юлии, девочка исправно ответила «Да» на каждое SMS, не обратив внимания на написанное латиницей «Cena 6byn s NDS». И правда, что за 6byn? Далеко не каждый взрослый поймет.

Юлии обидно, потому что она пыталась перестраховаться, но в итоге ничего не вышло. Два года назад «детскому» номеру была предоставлена возможность быстрого отключения от сети при возникновении задолженности. Почему подстраховка не сработала? В velcom Юлии ответили следующее:

«Следует учитывать, что для обработки сведений о потребленных услугах системе расчетов требуется время. В связи с этим информация о балансе лицевого счета обновляется после совершения звонков/установления интернет-сессии/отправки SMS. Таким образом, предприятие не гарантирует отключение от сети при достижении определенного порога. Быстрый рост задолженности возможен, если за короткий промежуток времени абонентом будет потреблен ряд дорогостоящих сервисов (например, отправлено несколько SMS по сервисным номерам, инициирована длительная интернет-сессия и прочее)».

В конце концов добро победило зло: профиль «вымогательницы» из «ВКонтакте» заблокировали, а почти все потраченные Катей деньги оператор вернул. Но все же были потрачены нервы и силы. Как сделать так, чтобы обезопасить детей от попадания в подобные ситуации? Журналисты составили несколько советов для родителей и их детей:

- детям стоит объяснить (или хотя бы попытаться), что перед тем, как куда-то отправить SMS, засветить свой номер телефона и соглашаться даже на самые заманчивые предложения, стоит посоветоваться с родителями.

- Дополнительные услуги порой бывают полезны, но, как видно, они не всегда могут обезопасить счет от стремительного прыжка вниз. Поэтому желательно выбрать тарифный план с тарификацией в режиме реального времени. Для маленьких абонентов velcom, это, например, может быть «Приветик».

- Отдельная обширная тема — поведение детей в соцсетях. Подчеркнем, что та же «ВКонтакте» рассчитана на пользователей старше 14 лет. Детей младшего возраста регистрируют их родители, либо они сами при регистрации указывают возраст, не соответствующий реальному. Так делать не стоит.

- Требуйте у оператора поставить блокировку отправки SMS на короткие номера вроде 8903.

Если ребенок все-таки попался на удочку мошенников, ничего не остается, как обращаться к оператору. Стоит попытаться объяснить ситуацию — есть шанс, что компания пойдет навстречу.