Эксперт: Беларусь провалила роль нейтральной платформы для переговоров по Донбассу 9 19.01.2018, 15:47

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Минск не должен удивляться, что сейчас обсуждают смену переговорной площадки по Донбассу.

Беларусь провалила свою роль нейтральной платформы для ведения переговоров сторонами по Донбассу, поэтому Минск не должен удивляться, что сейчас обсуждается смена переговорной площадки и ее перенос, к примеру, в Казахстан. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

По его словам, Беларуси следует дать четкий сигнал о недопустимости ее подходов к Украине: голосования в поддержку России в ООН, подыгрывание российской военной машине и спецоперациям ФСБ (когда в Беларуси задерживали украинских граждан – Авт.).

По информации замдиректора Центра "Новая Европа" Сергея Солодкого, в качестве переговорной площадки Казахстан рассматривался еще три-четыре года назад. Но переговоры по этому поводу сорвались, поскольку Украина считала, что нет смысла проводить переговоры из-за неготовности России договариваться. Но сейчас, по словам Солодкого, и в Казахстане не совсем удовлетворены из-за длительного отсутствия Посла Украины.

"Но я вполне могу представить, что Россия может согласиться на такую замену. Другой вопрос, выгоден ли перенос переговоров в Казахстан? Казахстан входит в тот же политический, военный и экономический блок, что и Беларусь. Можно изменить место переговоров, но стоит оставаться реалистами. Не изменение места будет влиять на Россию. Локация не имеет особого значения, если Россия не готова к достижению компромисса. Куда влиятельнее может быть, например, обнародование отчета в США 29 января в отношении лиц, которые поддерживают путинский режим (29 января США должны обнародовать "черный" список друзей Путина, против которых могут ввести санкции – Авт.)", – подчеркивает Сергей Солодкий.

Эксперт подчеркивает, что, к примеру, последние переговоры между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером проводились в Белграде. "И это никоим образом это не приблизило страны к миру. Лидеры Нормандского формата встречались в Италии, Германии, Франции – результат нулевой", – подытожил Сергей Солодкий.