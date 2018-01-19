Кремль не против переноса места переговоров по Донбассу 4 19.01.2018, 16:30

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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков заявил, что место не имеет большого значения.

В Кремле считают, что место переговоров по урегулированию на востоке Украины, которые проходят в Минске, не имеет большого значения, главное — соблюдение минских соглашений. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о необходимости переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет "Зеркало недели.Украина".

"Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность "нормандскому формату", - заявил Песков журналистам.