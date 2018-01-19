Юрий Шевцов о матче с хорватами: Команда сыграла очень хорошо 3 19.01.2018, 16:54

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Юрий Шевцов

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу прокомментировал драматичный матч c Хорватией.

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов оценил игру команды в матче с Хорватией (23:25) на Евро-2018, пишет «Трибуна».

«Мы хотели выиграть, но в итоге не смогли. Я считаю, что моя команда сыграла очень хорошо и горжусь этим», – заявил Шевцов.

Хорватия одолела белорусов лишь на последней минуте. Команды выдали драматичнейший матч. В нем было место и крутым сейвам Солдатенко, и красивым голам хорватов. При счете 23:23 тренер балканской команды Лино Червар рискнул и снял вратаря. Хорваты численным преимуществом воспользовались. Белорусы спустя несколько мгновений могли сравнять счет, но не получилось.