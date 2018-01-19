«Частная армия» Путина 19.01.2018, 17:26

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Зачем России «дружинники» в Севастополе?

31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о приеме в «дружинники». Они будут помогать полиции следить за общественным порядком, но без права задерживать людей на улице – только вызвать стражей порядка, пишет Крым.Реалии.

Набирать «дружинников» будут и в Севастополе. Здесь волонтерством уже занимается общественная организация «Рубеж», которую МВД России внесло в реестр. Отдельно в законе упомянуты внештатные полицейские, которыми могут быть граждане России, достигшие 18 лет.

Журналист Давид Аксельрод недоумевает, зачем дружины городу, где уже несколько лет действуют аналогичные организации.

– В Севастополе отдельные «дружины» работают без перерыва еще с 2014 года – это не только «Рубеж», но и отряды казаков. Вряд ли новый закон изменит ситуацию. Возможно, это связано с предстоящими выборами президента, но «дружинники» и до этого следили за порядком на избирательных участках. Или же таким образом власти намерены повысить уровень лояльности отдельных групп населения. Не так давно в Севастополе пытались принять закон о местном казачестве, но этого не произошло.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин напоминает, чем должны заниматься дружинники в России.

– Дружинник в России должен содействовать правоохранительным органам в охране общественного порядка – это его историческая функция. Они работают и на массовых акциях, и в своих районах. Конечно, серьезных преступников дружинники вряд ли задержат, а вот к тому, кто, скажем, продает спиртное в общественном месте, могут предъявить претензии. Полицейские физически не способны за всем уследить. Правда, в советское время под работу дружинников подводили идеологию, а сейчас ее нет.

Атаман «Крымского казачества» Сергей Акимов считает, что нынешние власти Крыма занимаются отмыванием денег, финансируя ненужные общественные организации.

– У нас еще с 2014 года хотели создать отдельные реестры казачества и общественников, чтобы предоставлять финансирование, льготы, однако затея провалилась. Речь шла даже о том, чтобы предоставлять казакам земли. В общем, многие разочаровались, поскольку при Украине казачеству уделяли больше внимания. Получается, что России мы не нужны: не сделали кадетские корпуса, даже не подали документы на создание станиц, не заложили ни одного храма.

Важно разделять: «крымская самооборона» – это не дружинники, а ополчение. Правда, против кого они ополчились, не ясно. У этой так называемой общественной организации есть около 100 единиц техники, в том числе два БТРа, а еще им выделяют 260 миллионов рублей в год. Это больше, чем на «скорую помощь» и инвалидов. Мы видим просто отмывание денег.

Сергей Акимов утверждает, что так называемая самооборона Крыма превратилась в коммерческую структуру, а до половины ее участников имеет судимости, а это запрещено по российскому законодательству.

– Думаю, что их содержат ради стабильности – чтобы эти люди не остались без работы и не создали властям проблем. А так они ходят и изображают из себя охранников, причем вообще без оружия, даже без дубинок. Что до российских законов, которые должны все это упорядочивать, то мы сейчас не понимаем – есть они у нас, нет их. Вроде бы переходный период закончился, но по факту неясностей стало больше. Криминалитета полно и среди чиновников, а в ФСБ говорят мне: «Извините, это при Украине они были преступниками, а сейчас они законы никакие не нарушали».

Эксперт по силовым структурам, экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве Иван Ступак заключает, что россияне рискуют заполучить в Крыму армию недовольных.

– В Крыму очень много полиции, ФСБ и военных частей, но они все равно не чувствуют себя достаточно уверенно. Россияне знают, что это не их территория, и всеми силами стараются ее удержать – вот зачем нужны «дружинники». Я убежден, что в условиях оккупации они будут помогать полиции совершать незаконные действия против несогласных: отбирать имущество, воздействовать физически и так далее. По сути, «дружинники» могут стать и чьей-то частной армией, отрядом для решения проблем. На них еще и деньги можно будет отмыть – словом, кругом одни выгоды для российских властей. Правда, как только финансирование прекратится, они получат себе армию недовольных.