Белорусок отправят работать на лесоповал 22 19.01.2018, 17:34

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Фото: b-d-v.livejournal.com

Обучать женщин для работы на лесоповале будут несколько недель.

Как передает «Еврорадио» со ссылкой на Министерство лесного хозяйства Беларуси, объявлен набор экспериментальной женской группы по подготовке машинистов многооперационных лесозаготовительных машин. Речь идет о харвестерах и форвардерах.

Набор проводит республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. Обучение рассчитано на несколько недель. В группу могут попасть женщины, имеющие удостоверение тракториста-машиниста.

В Министерстве лесного хозяйства объясняют выбор в пользу женщин тем, что они "отличаются отношением к своей профессии и обладают такими качествами, как внимательность, аккуратность и бережливость".