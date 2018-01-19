В Могилеве пустили электробусы, которые пока будут ездить пустыми 15 19.01.2018, 17:47

3,761

У автобусов есть имена: «Могилев» — он красного цвета, и «Хунань», зеленого.

Два электробуса, подаренных китайской провинцией Хунань к 750-летию областного центра, в Могилеве торжественно отправили на маршрут. Правда, пассажиры в них ездить не будут еще как минимум месяц. Модель — абсолютно новая, утверждают представители производителя, рассчитана на европейский рынок. Еще два таких же электробуса — близнецы могилевских уже ездят по Риму, пишет tut.by.

У электробусов есть имена: «Могилев» — он красного цвета, и «Хунань», зеленого. По Могилеву они уже ездили — их начали обкатывать до официального запуска. Обкатка продлится примерно до третьей декады февраля, рассказал директор троллейбусного парка Сергей Монастыренко:

— Нужно, чтобы электробусы проехали 5 тыс. км без нагрузки, то есть без пассажиров. После этого их проверят. Если все будет в порядке, начнем возить людей по маршруту троллейбуса № 4.

К слову, нужны ли будут отдельные проездные на электробус и будет ли различаться цена билета в автобусе и электробусе, пока неизвестно.

Заряжаться электробусы будут в троллейбусном парке. Полная зарядка занимает 2 часа. Хватает ее на 150 км. Один круг по маршруту троллейбуса № 4 — чуть более 30 км — то есть на полный день работы одной зарядки недостаточно.

Модель электробусов, которые провинция Хунань подарила Могилеву, отличается от предыдущих более обтекаемой формой корпуса и улучшенной подвеской, рассказали TUT.BY представители производителя — Hunan CRRC Times Electric Vehicle Co, Ltd Йи Вэньцзе и Дэн Ён Кан. Кроме того, принцип работы тягового двигателя схож с тем, что используется в скоростных поездах, которые развивают скорость до 350 км/ч — производитель электробусов выпускает и их.

— Мы сделали ровный пол и низкий порог без ступеней, чтобы электробусом могли пользоваться люди с ограниченными возможностями, — добавил Йи Вэньцзе.

В электробусе не открываются окна и на крыше нет люка: функции регулирования температуры воздуха в салоне выполняет кондиционер. Место водителя — не отдельная кабина, оно просто огорожено небольшой ступенькой и «калиткой». А вот объявлять остановки электробус не запрограммирован — но этот вопрос пообещали решить.

Мы спросили водителя Александра Кузнецова, как впечатления от нового транспортного средства.

— Я за рулем троллейбуса ездил 20 лет и могу сказать, что на электробусе удобнее. Он проще в управлении, мягче на ходу. К тому же «не привязан» к проводам. Электробус этот ездил и в Минск для оформления документов: часть пути — на лафете, часть — своим ходом. Все отлично.