Наталья Радина: Лукашенко боится потерять минскую переговорную площадку по Донбассу 11 19.01.2018, 17:52

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Наталья Радина

Диктатор не заинтересован в переносе переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе из Минска в Казахстан.

Об этом заявила в комментарии изданию "Гордон" главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина.

"Белорусские власти всерьез обеспокоены, поскольку диктатура в Беларуси использовала минскую площадку для собственной легализации на Западе. Совершенно очевидно, что Лукашенко наживается на войне в Украине и в политическом, и в экономическом смысле. В частности, речь идет о контрабанде, которая шла с Запада в Россию, из Украины в Россию и в обратном направлении, о поставках нефтепродуктов из российской нефти в Украину. То есть Лукашенко от войны на Донбассе получает исключительно выгоду. До этого на Западе его считали нерукопожатным диктатором. Но благодаря тому, что на переговоры в Минск стали приезжать европейские лидеры, он вышел из международной изоляции", – отметила Наталья Радина.

По ее мнению, Казахстан не будет лучшей площадкой для переговоров, чем Беларусь.

"Если переговорная площадка по Донбассу будет перенесена из Минска, Европа станет больше внимания обращать на нарушения прав человека в Беларуси. Поэтому Лукашенко боится и нервничает. Он не хочет снова стать международным изгоем, которым он на самом деле и остается. Это банальная ревность по отношению к Назарбаеву (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. – прим.). В то же время я считаю, что Казахстан не будет лучшей площадкой для переговоров по Донбассу, чем Беларусь. Там точно такая же диктатура. Лучшей площадкой для переговоров могла бы стать Женева", – подчеркнула Наталья Радина.

Напомним, сегодня глава Белого Дома Дональд Трамп предложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву перенести площадку по переговорам об урегулировании конфликта на Донбассе из Минска.