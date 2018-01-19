Польша – в списке лидеров по эффективности использования средств ЕС 3 19.01.2018, 18:12

1,210

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Европейская счетная палата подвела итоги проверки.

Польша – в списке лидеров по эффективности использования средств из европейского бюджета и выполнению своих обязательств перед Евросоюзом. Об этом «Радио Польша» сообщил член Европейской счетной палаты Януш Войцеховский, который представил итоги проверки этой инстанции в Польше в 2017 году.

По его словам, ревизоры Палаты провели в стране в общей сложности 300 дней, поскольку Польша является одним из самых главных бенефициаров Евросоюза.

Европейская счетная палата проверила, в частности, распределение средство в области политики единства, таможенного контроля и сельскохозяйственной политики. По словам Януша Войцеховского, выводы Палаты свидетельствуют о налаженном сотрудничестве между Польшей и Европейской комиссией в указанных сферах.

«Ни одна из проверок Европейской счетной палаты не выявила случаев существенных злоупотреблений, несоответствий или растраты средств ЕС. Можно сказать, что в прошлом году Польша себя хорошо показала», - отметил Януш Войцеховский.

В этом году Европейская счетная палата намерена, в частности, провести проверку охраны чистоты воздуха и безопасности пищевых продуктов.