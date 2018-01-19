Видеофакт: Стадо коров едва не угодило под колеса МАЗа на «Дакаре» 4 19.01.2018, 18:56

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Белорусский пилот успел затормозить.

Все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» завершили 12-й этап ралли-рейда «Дакар» в первой десятке. Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, который финишировал шестым, рассказали Onliner.by в ОАО «МАЗ». На этапе едва не случилось ЧП: наперерез одному из белорусских грузовиков выбежало стадо коров. Пилот успел затормозить.

На этот раз гонщики столкнулись с каменистыми отрезками, руслами рек и промоинами, которые остались после проливных дождей. Этап включал в себя два скоростных участка общей протяженностью 523 км.

— Сергей Вязович хорошо стартовал, но не рисковал, чтобы сохранить высокий результат в общем зачете. Второй спецучасток оказался убойным для машины — в первую очередь для ее подвески, которую настроили для быстрой дороги. Ребята сильно вымотались, а где-то за 100 км до финиша в кустарниках пробили колесо. В результате потеряли около 10 минут на его замене, — рассказали в компании velcom, обеспечившей команде бесплатную мобильную связь.

Сергей Вязович показал на этапе шестое время — 7 часов 28 минут. Победителем заезда стал голландец Тони ван Генугтен на Iveco, который опередил МАЗ на 26 минут. В общем зачете лучший белорусский экипаж занимает третью позицию и отстает от лидера гонки — Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-Мастер» — на 3 часа 26 минут. Аргентинец Федерико Виллагра, кстати, уступает россиянину всего одну секунду.

Алексей Вишневский завершил этап на восьмой строчке. Его время — 7 часов 37 минут, отставание — 35 минут. В генеральной классификации экипаж находится на 15-м месте.

Александр Василевский показал десятое время (7 часов 41 минута), отстав от победителя этапа на 39 минут. Это его грузовик чуть не столкнулся с коровами, но пилот успел вовремя затормозить. В общем зачете экипаж сохраняет 14-ю позицию.

Спецучасток 13-го этапа растянется на 369 км и будет включать в себя как дюны, так и «феш-феш» — зыбучие пески.