Что натворил в Европе ураган, который идет в Беларусь 1 19.01.2018, 18:40

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Ветер сбивал с ног людей и срывал крыши.

По Европе прошел самый мощный ураган за последние 10 лет. Порывы ветра достигали 140 км/ч. Он валил деревья, срывал крыши с домов, сбивал людей с ног. В Германии и Нидерландах оказалась парализовано автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В Белгидромете говорят, что циклон заденет и Беларусь. Но обещают, что того ужаса, «что «Фредерик» натворил в Европе, нам не грозит».

Последствия урагана в Еровпе — в видео tut.by.