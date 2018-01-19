Посол Армении в Великобритании станет кандидатом в президенты страны 1 19.01.2018, 18:52

Армен Саркисян

Президент Армении предложил Армену Саркисяну стать кандидатом от правящей партии на пост четвертого президента страны.

Президент Армении Серж Саргсян 19 января в своей резиденции принял Чрезвычайного и полномочного посла страны в Великобритании Армена Саркисяна. Президент Армении предложил ему стать кандидатом на пост 4-го президента от правящей Республиканской партии Армении.

Как сообщает news.am. в ходе встречи с представителями интеллигенции Серж Саргсян заявил о том, что будущий президент должен быть человеком, имеющим богатое прошлое, прошедший длинный путь, известен как в стране, так и за рубежом, который сможет достойно представить республику на международной арене, то есть выполнять свои представительские функции.

Отметим, что согласно новой редакции Конституции, принятой в 2015 году, Армения полностью переходит к парламентской форме правления. Впервые президента изберет не народ, а Национальное Собрание. Глава Армении избирается сроком на семь лет, причем одно и то же лицо может быть избрано президентом республики лишь один раз.

По новой редакции Конституции, право на выдвижение кандидата в президенты Армении имеет ¼ от общего числа депутатов. По существу, такую возможность имеют лишь правящая Республиканская партия Армении и фракция блока «Царукян». Поскольку фракция блока «Царукян» уже заявила о том, что не выдвинет кандидата на пост президента Армении, Армен Саркисян станет единственным кандидатом на должность главы государства.

Отметим, что Армен Саркисян родился в 1953 году. Он является почетным членом Международного исследовательского института и Британского астрономического общества, Всеармянского академического и научного общества, кандидат физико-математических наук.

В 1992-1996 гг. Армен Саркисян был временным поверенным в делах Армении, Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии, 1993-1994 гг. – главным послом Армении в Европе, послом Армении в ЕС, а в 1995-1996 гг. – послом Армении в Бельгии, Нидерландах, Ватикане, Люксембурге.

В 1996-1997 гг. был премьер-министром Армении, 1998-2000 гг. – Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В 2013 году указом президента Армен Саркисян вновь был назначен послом в Великобритании.

Саркисян – основатель компании «Knightsbridge Group», которая состоит из более чем 15 компаний, работающих в разных сферах промышленности. Они вовлечены в разные проекты в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане. Кроме этого, Армен Саркисян является акционером компании «Энергопроект», которая осуществляет крупные электроэнергетические и инженерные программы в северо-восточном регионе России.