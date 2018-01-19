Профсоюз РЭП помог родителям Виктории Попчени 3 19.01.2018, 19:45

Родителям погибшей «на картошке» школьницы выплатят компенсацию в 50 тысяч рублей.

Олегу и Юлии Попчени, дочь которых погибла под колесами грузовика во время уборки картофеля, выплатят компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Такое решение принял суд Молодечненского района. 35 тысяч родителям Виктории Попчени выплатит предприятие «Хохлово», которому принадлежал грузовик, который сбил девочку. Еще 15 тысяч заплатит школа, которая направила ее на картошку.

Об этом «Еврорадио» сообщил представитель профсоюза РЭП, присутствовавший на суде, Андрей Стрижак.

«Наши требования, чтобы исключили учителей и водителя из числа ответчиков, полностью удовлетворены. Суд полностью удовлетворил наши требования на этом процессе», - рассказал Стрижак.

Восьмиклассница Виктория Попченя погибла под колесами грузовика «на картошке» в сентябре 2016 года. Позже за ее смерть осудили водителя грузовика (три года «химии») и двух учительниц, которые ее сопровождали.

Учителям дали по четыре года «домашней химии» и штраф в две тысячи евро обеим.

По подсчетам «Еврорадио», при отправке школьницы убирать картофель чиновники и школа нарушили шесть законов.