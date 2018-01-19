В Армении оппозиция провела акцию протеста против повышения цен 19.01.2018, 20:04

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Фото: DW

Главная цель инициированной оппозицией акции - положить конец обнищанию населения страны.

Около двух тысяч человек вышли на улицы Еревана в пятницу, 18 января, чтобы выразить протест против повышения цен. Они провели митинг и прошли шествием по центру армянской столицы, передает «Немецкая волна».

Антиправительственную акцию протеста против подорожания с начала года многих продуктов питания, а также дизельного топлива и бензина организовала оппозиционная парламентская фракция блока «Выход». По словам главы фракции Никола Пашиняна, главная цель инициированной оппозицией акции - положить конец обнищанию населения страны.

Остановить обнищание населения

«Скачок цен на многие товары первой необходимости, такие как сахар, сливочное масло, мясную продукцию, яйца и другие, приведет к окончательному обнищанию людей, - сказал Пашинян. - А повышение цен на топливо обязательно скажется и на повышении стоимости проезда на общественном транспорте». Особенно трудно придется фермерам и крестьянским хозяйствам, когда начнется сельскохозяйственный сезон, считает политик.

По словам организаторов акции протеста, они намерены сделать все от них зависящее, чтобы вернуть налоги на прошлогодний уровень.

«Если этого не добиться, люди продолжат уезжать из страны», - заявил Никол Пашинян. Политик уточнил, что изменения в налоговой системе были приняты парламентом в 2016 году, а вступили в силу с 1 января этого года. Оппозиционное меньшинство в парламенте такому решению воспротивиться не смогло.

Организаторы акции протеста призвали население Армении включиться в борьбу за свои права и стать «решающим фактором в экономической и политической жизни» страны.

С 1 января 2018 года в Армении повысились цены на многие товары первой необходимости, включая продовольствие, а также топливо. Эксперты не исключают нового роста цен.