«Ляпис-98» едет в тур по Европе 2 19.01.2018, 20:11

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Сергей Михалок

Группа Сергея Михалка выступит в Польше и Германии.

23 февраля «Ляпис-98» начнет европейский тур концертом в польском Вроцлаве, передает «Белсат».

24 февраля группа выступит в Познани, 25-го – в Варшаве.

28 февраля «Ляписы» сыграют в Берлине, 1 марта – в Гамбурге.

«Ляпис-98» – новый проект Сергея Михалка, который возник в 2016 году.

В группу, помимо Михалка, вошли музыканты оригинального состава «Ляписа Трубецкого» – гитарист Павел Третьяк, бас-гитарист Денис Стурченко, барабанщик Денис Шуров и духовиковики Иван Галушко и Владислав Сенкевич.

Сегодня Сергей Михалок отмечает День рождения. Ему исполнилось 46 лет.