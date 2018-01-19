«Ляпис-98» едет в тур по Европе

«Ляпис-98» едет в тур по Европе2
- 19.01.2018, 20:11
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Группа Сергея Михалка выступит в Польше и Германии.
23 февраля «Ляпис-98» начнет европейский тур концертом в польском Вроцлаве, передает «Белсат».
24 февраля группа выступит в Познани, 25-го – в Варшаве.
28 февраля «Ляписы» сыграют в Берлине, 1 марта – в Гамбурге.
«Ляпис-98» – новый проект Сергея Михалка, который возник в 2016 году.
В группу, помимо Михалка, вошли музыканты оригинального состава «Ляписа Трубецкого» – гитарист Павел Третьяк, бас-гитарист Денис Стурченко, барабанщик Денис Шуров и духовиковики Иван Галушко и Владислав Сенкевич.
Сегодня Сергей Михалок отмечает День рождения. Ему исполнилось 46 лет.