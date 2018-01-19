Зампреда Стародорожского райисполкома подозревают в хищениях 16 19.01.2018, 20:17

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Чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Во время проведения проверок расхода бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса Беларуси на 2016−2020 годы», сотрудники подразделений БЭП УВД Минского облисполкома и Стародорожского РОВД заподозрили заместителя председателя Стародорожского района в хищениях.Тогда он работал на другой руководящей должности.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

«Материалы проверки показали, что фигурант в период с февраля 2016 года и по июль 2017 года, работая в должности руководителя государственного предприятия, злоупотребляя служебными полномочиями, используя электронные карты возглавляемой организации, совершил хищение 685 литров дизельного топлива на АЗС, расположенной в городе Старые Дороги Минской области. В последующем похищенное топливо было списано на производящую работы технику предприятия», — рассказали в милиции.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ст. 210 ч. 1 Уголовного кодекса Беларуси (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы. Проводится расследование.