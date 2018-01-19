The Guardian: РФ боится спецназа Великобритании 2 19.01.2018, 20:32

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Спецназ Великобритании больше сдерживает агрессивную Москву, чем ядерное оружие.

Оборонительные возможности и затраты Великобритании как раз в разгаре обсуждения, в ходе которого часто поднимается вопрос угрозы со стороны России. Вражеская страна может перерезать подводные интернет-кабели, отправить бомбардировщики в британское воздушное пространство или устроить вторжение на территорию НАТО.

Несмотря на то, что Россия может стать наиболее серьезным агрессором, с которым Британия имеет дело, никто не говорит о возможностях британской армии, которые могут быть использованы против российских солдат и самолетов.

Об этом пишет старший исследователь Института международных отношений в Праге Марк Галеотти на страницах The Guardian (перевод - zn.ua), перечисляя три угрозы и один промах британских военных.

По его мнению, идея объединить и сократить британский спецназ и наступательные силы, без сомнения, будут только приветствовать в гигантском здании Генерального штаба Вооруженных сил России.

«Как один отставной офицер из директората планирования мне как-то радостно сказал: «У Британии всегда была лучшая в мире пехота. И эти подонки всегда доставались нужного места быстрее, чем мы бы хотели». Танки хорошо подходят для столкновений с другими танками. Но полномасштабная война между Россией и НАТО маловероятна. Для всего остального: от гуманитарных вмешательств до гибридных атак в стиле оккупации Крыма, когда самое важное как можно быстрее добраться к полю боя, спецназ, пехотинцы и королевские морпехи непобедимы», - пишет эксперт.

Что же касается Военноморских сил Великобритании, то, по мнению Галеотти, Москва не так нервничает из-за громадного авианосца, который может стать хорошим «магнитом для ракет», как из-за легких сил, которых сейчас мало. Речь идет о подводных лодках, фрегаты и возможности одновременно в море держать достаточно большой флот.

Галеотти отмечает, что Россию не пугают «независимые ядерные силы сдерживания Великобритании». И в общении с российскими военными он никогда не слышал оценок угрозы со стороны британских ядерных сил. Поэтому, по мнению эксперта, Лондону лучше сосредоточиться на развитии гибких, быстрых и универсальных сил, которые бы состояли из профессионалов. У них не должно быть самое тяжелое оборудование, крупнейшие корабли или самые дорогие самолеты. Главное, чтобы они были способны быстро в нужный момент добраться до нужного места и начать действовать.

Недавно США перебросили в Британию три стратегических бомбардировщика B-52. О непосредственных целях и задачах переброски американской стратегической авиации к Соединенного Королевства неизвестно.