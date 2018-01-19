Салон «Вертикаль»: Топ-7 начесов съезда «Белой Руси» 47 19.01.2018, 20:37

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Прически чиновниц рассмешили пользователей Сети.

Мода на прически в стиле 1960-х годов возвращается — это доказывают не только мировые знаменитости вроде Рианны или Ланы Дель Рей, но и белорусские леди.

Надо отметить, что у некоторых белорусок начесы и прически-бабетты не выходили из моды никогда. Хотя такие эксперименты и травмируют волосы, зато они дают дополнительный объем.

Nn.by собрал семь вариаций этого тренда на съезде «Белой Руси».

Отметим, руководитель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько избран председателем «Белой Руси». Решение принималось за закрытыми дверями, когда в зале осталась небольшая часть делегатов. Затем произошло общее голосование.

Главный пропагандист пока уходить со своей должности на БТ не собирается.

фото Сергея Гудилина

фото Сергея Гудилина

фото Сергея Гудилина

фото Сергея Гудилина

фото Сергея Гудилина

фото Сергея Гудилина