Visa анонсировала запуск биометрических банковских карт 2 19.01.2018, 20:52

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Пилотный проект карточек начнется уже в этом году.

Visa запустила пилот новой биометрической платежной карты с кредитным союзом Mountain America и Bank of Cyprus в качестве альтернативы PIN-коду или подписи владельца.

Об этом сообщили на сайте в компании.

Отмечается, что это будет первый пилотный проект тестирования биометрического датчика на карте для бесконтактных платежей в США.

«Мир быстро продвигается к будущему, которое не будет содержать паролей, поскольку потребители понимают, как биометрические технологии могут облегчить их жизнь», - заявил глава отдела глобальных торговых решений Visa Inc. Джек Форестелл.

В компании рассказали, что биометрический отпечаток пальца будет хранится только на карте, чтобы обеспечит защиту данных.

Пилотный проект карточек начнется в начале 2018 года для оценки технологии биометрических карт в разных розничных средах.