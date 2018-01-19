«Луч» выпустил лимитированную серию часов в честь знаменитого полководца ВКЛ 3 19.01.2018, 21:57

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Серия наручных часов названа «Давыд Гарадзенскі».

На странице завода «Луч» в Instagram отмечается:

- Давид Гродненский - лимитированная серия коллекции «Волат». Названа в честь знаменитого военного и государственного деятеля ВКЛ. Мужественный воин, полководец, отметился тем, что никогда не был разбит в боях. Давид был защитником, при жизни которого враг так и не ступил в Гродно.

Стоимость часов — 549 рублей.