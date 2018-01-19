Молдова подсчитает ущерб от «российской оккупации» Приднестровья 4 19.01.2018, 22:17

2,601

Москве могут предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов.

Молдавская власть планирует нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize.

По его словам, Москве могут предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов. «Россия нарушила международное право», - подчеркнул Канду.

Он также сообщил, что в Приднестровье, по подсчетам молдавских властей, находятся 2000 российских военных-оккупантов.

«Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине», - сказал Канду.

Он добавил, что молдавские власти пытаются обсуждать этот вопрос на международном уровне и надеется, что его поднимут в ООН.

Напомним, в августе этого года постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару сообщил в секретариат ООН о намерении страны вынести отдельным пунктом на рассмотрение ГА ООН вопрос о «полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».