«Кубок Риихимяки»: БГК победил датский «Колдинг» 19.01.2018, 22:57

В стартовом матче турнира брестчане победили клуб из Дании со счетом 34:31.

В первом матче «Кубка Риихимяки», который проходит в Финляндии, БГК им.Мешкова оказался сильнее датского «Колдинга» (34:31), передает «Прессбол».

Колдинг (Дания) — БГК им. Мешкова (Брест) — 31:34

БГК им. Мешкова: Турчик, Черепенько; Будейко, Ященко, Шкуринский, Никуленков, Наумук, Шумак, Вукич, Проданович, Разгор, Дорофеев, Сельвесюк, Куран, Лощаков, Астрашапкин.

20 января брестский гандбольный клуб сыграет с «Афтурелдингом». Начало матча в 14.00.