Куда уходят белорусские чиновники после отставки? 2 19.01.2018, 23:17

3,850

Чаще всего экс-министров можно найти в руководящих органах банков.

Постсоветские интеграционные структуры, компании и банки с российским капиталом – именно там встречают пенсию бывшие министры. О карьере белорусского функционера на примере «символа белорусского агропрома» – бывшего заместителя министра Надежды Котковец.

В начале 90-ых Надежда была главным экономистом совхоза

Но не обычного совхоза, а колхоза «Городец», который возглавлял Александр Лукашенко. После того, как Лукашенко возглавил страну, вверх пошла и карьера его соратницы. С 2003-го до 2012-го она была заместителем министра сельского хозяйства Беларуси, пишет «Белсат».

Любовь журналистов Надежда Котковец завоевала неповторимой манерой своих выступлений.

«Думаю, что как бы нам в этой связи в объяснения этому вопросу и может быть даже не этому вопросу, а как бы нашей позиции, что все-таки мы еще далеко во многих позициях от мировых цен и от цен, на продукцию которых доходит до конечного покупателя в наших странах … странах наших соседей», – заявила Котковец.

После того, как Котковец покинула Министерство сельского хозяйства, она направилась в Москву, где возглавляла Департамент агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии. Однако уже через год Надежда Котковец вернулась в Минск, чтобы стать заместителем управляющего делами правителя.

Недавно в карьере Надежды Котковец произошел новый поворот

Она заняла пост заместителя генерального директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Международная компания будет производить аминокислоты и комбикорм для животноводства.

«Она будет представителем властей, который будет отвечать за развитие компании. Может быть, она не умеет говорить, всем она известна высказываниями о «хаотических ценах», но, я думаю, она разбирается в сельском хозяйстве», – считает экономический обозреватель Александр Ярошевич.

Связь с беглым диктатором Каргызстана?

Интересно, что более половины акций Белорусской национальной биотехнологической корпорации – в руках людей из окружения свергнутого правителя Кыргызстана Курманбека Бакиева.

«Главой этой биотехнологической корпорации, ее генеральным директором является Даниил Урицкий или Данияр Усенов – это бывший премьер-министр Кыргызстана, который осужден в своей стране за соучастие в убийстве людей, а также за превышение властных полномочий и объявлен в международный розыск», – объясняет Ярошевич.

Карьера Котковец довольно типична для экс-министра

Их обычно устраивают в международные структуры, или они находят себе работу в банках и международных компаниях – чаще всего с российским капиталом.

Например, бывший министр внутренних дел Анатолий Кулешов, который разгонял Площадь 2010-го года, работает в исполкоме СНГ. Его предшественник на министерской должности Владимир Наумов, который разгонял палаточный городок на Октябрьской в 2006-ом, после отставки уехал в Москву и некоторое время работал в государственной корпорации «Ростехнологии».

В Москве долгое время работал и бывший белорусский премьер Владимир Ермошин, который сейчас является советником белорусско-российской строительной фирмы «Внешэкономстрой».

«Это чистый расчет. Расчет за услуги, которые эти чиновники оказывали российскому правительству или бизнес-структурам здесь, в Беларуси», – уверен политолог Владимир Мацкевич.

Чаще всего экс-министров можно найти в руководящих органах банков

Например, в Наблюдательном совете белорусского представительства российского «Альфа-Банка» заседает бывший глава администрации правителя Урал Латыпов. Бывший шеф КГБ Степан Сухоренко работает в белорусском государственном Банке развития.

В наблюдательных советах банков, принадлежащих западным и российским инвесторам, заседают и символы белорусских девальваций – бывшие председатели Национального банка Петр Прокопович и Надежда Ермакова. Бывшие министры становятся успешными лоббистами – никто из них не остается обиженным.