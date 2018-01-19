Куда уходят белорусские чиновники после отставки?2
- 19.01.2018, 23:17
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Чаще всего экс-министров можно найти в руководящих органах банков.
Постсоветские интеграционные структуры, компании и банки с российским капиталом – именно там встречают пенсию бывшие министры. О карьере белорусского функционера на примере «символа белорусского агропрома» – бывшего заместителя министра Надежды Котковец.
В начале 90-ых Надежда была главным экономистом совхоза
Но не обычного совхоза, а колхоза «Городец», который возглавлял Александр Лукашенко. После того, как Лукашенко возглавил страну, вверх пошла и карьера его соратницы. С 2003-го до 2012-го она была заместителем министра сельского хозяйства Беларуси, пишет «Белсат».
Любовь журналистов Надежда Котковец завоевала неповторимой манерой своих выступлений.
«Думаю, что как бы нам в этой связи в объяснения этому вопросу и может быть даже не этому вопросу, а как бы нашей позиции, что все-таки мы еще далеко во многих позициях от мировых цен и от цен, на продукцию которых доходит до конечного покупателя в наших странах … странах наших соседей», – заявила Котковец.
После того, как Котковец покинула Министерство сельского хозяйства, она направилась в Москву, где возглавляла Департамент агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии. Однако уже через год Надежда Котковец вернулась в Минск, чтобы стать заместителем управляющего делами правителя.
Недавно в карьере Надежды Котковец произошел новый поворот
Она заняла пост заместителя генерального директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Международная компания будет производить аминокислоты и комбикорм для животноводства.
«Она будет представителем властей, который будет отвечать за развитие компании. Может быть, она не умеет говорить, всем она известна высказываниями о «хаотических ценах», но, я думаю, она разбирается в сельском хозяйстве», – считает экономический обозреватель Александр Ярошевич.
Связь с беглым диктатором Каргызстана?
Интересно, что более половины акций Белорусской национальной биотехнологической корпорации – в руках людей из окружения свергнутого правителя Кыргызстана Курманбека Бакиева.
«Главой этой биотехнологической корпорации, ее генеральным директором является Даниил Урицкий или Данияр Усенов – это бывший премьер-министр Кыргызстана, который осужден в своей стране за соучастие в убийстве людей, а также за превышение властных полномочий и объявлен в международный розыск», – объясняет Ярошевич.
Карьера Котковец довольно типична для экс-министра
Их обычно устраивают в международные структуры, или они находят себе работу в банках и международных компаниях – чаще всего с российским капиталом.
Например, бывший министр внутренних дел Анатолий Кулешов, который разгонял Площадь 2010-го года, работает в исполкоме СНГ. Его предшественник на министерской должности Владимир Наумов, который разгонял палаточный городок на Октябрьской в 2006-ом, после отставки уехал в Москву и некоторое время работал в государственной корпорации «Ростехнологии».
В Москве долгое время работал и бывший белорусский премьер Владимир Ермошин, который сейчас является советником белорусско-российской строительной фирмы «Внешэкономстрой».
«Это чистый расчет. Расчет за услуги, которые эти чиновники оказывали российскому правительству или бизнес-структурам здесь, в Беларуси», – уверен политолог Владимир Мацкевич.
Чаще всего экс-министров можно найти в руководящих органах банков
Например, в Наблюдательном совете белорусского представительства российского «Альфа-Банка» заседает бывший глава администрации правителя Урал Латыпов. Бывший шеф КГБ Степан Сухоренко работает в белорусском государственном Банке развития.
В наблюдательных советах банков, принадлежащих западным и российским инвесторам, заседают и символы белорусских девальваций – бывшие председатели Национального банка Петр Прокопович и Надежда Ермакова. Бывшие министры становятся успешными лоббистами – никто из них не остается обиженным.