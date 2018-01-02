США приблизились к рекордному показателю по добыче нефти 2.01.2018, 8:11

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Среднесуточный уровень добычи нефти в США в прошлом году составил 9,6 млн баррелей.

Соединенные Штаты Америки в 2017 году приблизились к рекордным показателям по добыче сланцевой нефти. Об этом говорится в материале The Washington Post от 31 декабря (перевод – gordonua.com).

Среднесуточный уровень добычи нефти в прошлом году составил 9,6 млн баррелей. Максимальный показатель фиксировали в 1970 году – более 10 млн. При этом в сентябре 2005-го и 2008-го США показатели сокращались до 3,8 млн. Объемы добычи выросли в результате усовершенствования технологии разработки сланцевых месторождений нефти.

Ее основные залежи находятся в штатах Техас, Монтана, Северная Дакота, Оклахома, Колорадо, Вайоминг, Небраска, Западная Вирджиния, Огайо и Пенсильвания. Также президент Дональд Трамп одобрил разработку нефтяных месторождений на Аляске.

США ежедневно потребляют 20 млн баррелей нефти. При таких показателях нельзя говорить, что США отныне не зависят от импорта нефти, но у страны высвободилась большая честь дешевых энергоносителей и уже начался экспорт сланцевого газа, отмечает вице-президента вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Фрэнк Веррастро.

По подсчетам издания, добыча сланцевой нефти приносит прибыль при цене в $55–60 за баррель. В декабре 2017 года стоимость нефти эталонной марки Brent превысила $66 впервые с 2015 года.