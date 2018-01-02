Белорусская студентка в Китае: Здесь я получаю $450 стипендии 2 2.01.2018, 8:52

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Студентка БГУИР рассказала об учебе и жизни в Цинхуа.

«Китайцы вообще не особо Новый год отмечают. Я сходила с друзьями вечером на пиццу, но 0:00 встретила в общаге, съев две праздничные мандаринки, которые взяла у соседки. А потом до 6 утра отключили электричество», — Юлия Короткина всегда хотела учиться за границей, потому что это «интересно и полезно». 2018-й она встретила в комнате кампуса пекинского Цинхуа — главного китайского университета, пишет onliner.by.

История Юлии — студентки БГУИРа и Цинхуа

— В прошлом году (в 2016-м) узнала, что две студентки БГУИРа поехали учиться в Будапешт. Как?! Я всех расспросила, все выяснила. Как только на нашем сайте появилось объявление о наличии мест для учебы в Китае, отправилась в университетский центр международного сотрудничества БГУИР и говорю: хочу учиться за границей. Китай так Китай — в Венгрию я и сама могу съездить, а до Пекина доберешься по своей воле или нет, неизвестно.

Дальше история понравится всем, кто любит простые рецепты: ничего сверхъестественного Юлия не делала, сама признается, что удивилась простоте, с которой развивались события.

— Я оставила данные паспорта, получила подпись декана, что он не против меня отпустить. Затем меня пригласили в отдел посольства Китая, где вручили бумагу о получении госстипендии КНР. Вот и все. Я никакая не отличница: оценки бывали разные. Возможно, будь такие предложения в других вузах, конкуренция была бы выше, а наши студенты не захотели, а может, и не знали.

Летом 2017-го Юлия сдала последние экзамены 3-го курса факультета компьютерных сетей и систем. И стала готовиться к отъезду в Цинхуа на годовую программу обучения.

— У меня был выбор. Теоретически студент по такой гостевой программе может сам написать в университет и получить приглашение. Я попробовала так, но безуспешно. Поэтому составила список приоритетов и получила «распределение». Цинхуа был первым в моем листе — туда меня и отправили на один из 56 факультетов — Computer science and technology department.

Можно было выбирать между полугодовой программой и годовой. Один мальчик из наших выбрал полгода — ему учеба была оформлена как командировка. Вернется в Минск — сдаст все пропущенные экзамены и зачеты. А я решила ехать на год, поэтому взяла академический отпуск.

Учишься лучше, потому что всем все равно

— Позади 16 недель учебы, сейчас экзамены. Все хорошо, начинаю привыкать, но первые несколько месяцев было сложно, — вспоминает Юлия. — Стипендию дали поздно, и казалось, будто страна тебя не приняла. Жалела, что поехала не на полгода. Позже оказалось, что похожие эмоции адаптация вызывала у многих. Если бы я сейчас уезжала домой, то как раз в то время, когда все более-менее стало налаживаться.

Цинхуа — университет мирового уровня с многонациональным составом студентов, но все здесь, конечно, китайское, включая большинство курсов и еду.

Моя программа называется Visiting. В отличие от Exchange, где прописана четкая программа и обязательства, у меня больше свободы. Если быть честной, то никого вообще не волнует, что я тут делаю. Стипендию мне платит правительство, поэтому университету вовсе не важно, как я сдам экзамены.

То есть одним все равно, вторым все равно. Кого-то я должна волновать? Как ни парадоксально, оказалось, что не все равно мне самой. Я провожу времени за учебой здесь намного больше, чем предполагается. Понимаю, что возможность уникальная, а временной отрезок ограничен. К тому же на моем месте хотели бы быть многие белорусы, но оказалась я — надо не подвести.

Курсы выбирала на свое усмотрение. Вообще, их очень много, но большинство на китайском. Регистрация на курсы или отказ от них — онлайн на портале университета. Я взяла 4 курса:

- Distributed Database Systems;

- Process and Methods of Software Project Management;

- Corporate Strategies, Case Studies of Chinese and Global Companies;

- китайский язык.

Изначально еще выбрала курс Future Internet Architecture, но он мне не понравился, и я отказалась. Не понравился потому, что не соответствовал своему названию: там просто было про компьютерные сети, а у меня аналогичный предмет был в прошлом году в БГУИРе.

Каждый из курсов не зависит от всего остального. Включая группу студентов. Свой курс — своя группа. Каждое занятие проводится раз в неделю и в моем случае длится 3 академических часа.

От одного курса я позже отказалась (оказался неинтересным), поэтому теперь на учебу я хожу по такому расписанию:

- вторник с 13:30 до 16:00;

- среда утром 2 часа китайского языка + 13:30—16:00;

- пятница 13:30—16:00 (9:50—12:15).

В Минске, конечно, больше приходится проводить времени в стенах университета.

Начинаются уроки и заканчиваются приятной мелодией, под которую хочется идти на занятия. Опоздания? На оценку они не влияют (мою, по крайней мере), но в целом от преподавателя все зависит. Я ниже расскажу, что мне здесь нравится или нет, но гибкость местных преподавателей — это круто. Они слушают студентов и готовы менять свои программы, если аудитория предлагает хорошие идеи. В Беларуси у студентов другой вызов — учиться взаимодействовать с разными преподавателями.

Преподаватели загружают на учебный портал свои презентации. Книжки и учебники мало кто покупает: они стоят дорого. В интернете всегда можно скачать какие-то учебники, пусть и не последней версии. Тетради у меня только для изучения китайского. Такого, чтобы преподаватели требовали на экзамене показать конспект, как часто бывает у нас, я пока не встречала.

Стипендия как зарплата

— Я получаю стипендию в размере трех тысяч юаней (около $450 долларов) в месяц. Это на карманные расходы и еду. Общежитие бесплатное.

В столовых, а их здесь штук 7, не считая кафешек и фастфуда, расплачиваются студенческими карточками, на которые вы заранее переводите деньги. Обед стоит от $1. За эти деньги можно поесть в экономном режиме: голодной не уйдешь, но без баловства в виде помидорок или кусочка ананаса. Позже я нашла еще одну «столовку»: платишь $2,5, зато ешь сколько хочешь и даже можно с собой брать. А вообще, обычный чек — $1,5. В БГУИРе так же примерно (за салат и гречку с сосисками). Но у нас выбор меньше.

Моя карточка немного ограниченна по сравнению с теми, кто учится здесь от начала и до конца. Например, я не могу расплатиться ею в нескольких столовых. Но это не беда. Мне китайская еда так себе нравится. Поэтому с первой стипендии купила мультиварку и готовлю сама.

Мультиварка стоила 180 юаней, это около 55 рублей. Вначале заказала на Taobao за 120, но в первый раз мне пришла испорченная. Во второй раз уже посоветовалась с китаянкой и заказала хорошей фирмы.

Продукты покупаю в магазине или на рынке — все это работает на территории кампуса. Чуть дороже, чем в городе, зато рядом. Покупаю в основном фрукты, овощи, крупы, курицу.

Здесь, кстати, везде цены указаны за 500 граммов, а не за килограмм, поэтому вначале было сложно. Самые дешевые яблоки — около 2,4 рубля за килограмм, куриное филе получается где-то 9 рублей, помидоры тоже около 2,2—2,4 за килограмм. Овсянка на развес не продается, за 720 граммов — 7,2 рубля где-то, гречка стоит около 5 рублей за кило.

Еще я учусь здесь тратить деньги самостоятельно. В БГУИРе стипендия была 60 рублей. Сразу понятно, что на нее не выжить, потому и планировать нечего — спасал родительский холодильник. А здесь приходится рассчитывать на себя. В общем, никогда не думала, что на еду уходит столько денег. Тысячу юаней я откладываю на потом (на Минск), тысячу на покупки для приятного и тысячу на еду. Получается не всегда: до стипендии еще 2 недели, а на еду осталось уже около 100 юаней.

Общежития есть разных типов. Китайцы живут по 3—4 человека в комнате. У меня привилегированные условия — в таком же блоке, как и в белорусских общежитиях (2 комнаты плюс душ-туалет и кухонька). Разница в том, что комната своя, больше в нее никого не подселяют. Двери тут ободранные, зато приходят трижды в неделю помыть полы и раз в неделю сменить постельное белье.

Гибкость преподавателей и система оценок

— Спустя полгода я немного изменила свои представления об идеальной учебе. Считала раньше, что лучше, когда студент сам все выбирает. В принципе, мне и сейчас кажется, что это круто. Особенно хорошо, что есть возможность отказаться от курса, который тебе не нравится. Но наши студенты получают знания пошире. А здесь — поглубже, потому что нет смысла изучать так много предметов. В целом после 3 курсов БГУИРа я чувствую себя здесь довольно уверенно.

Еще мне нравится, что в наших университетах складывается коллектив — все вместе ходят на занятия. Здесь каждый сам за себя. Позади семестр, а я по имени знаю всего нескольких человек в каждой группе.

Зато в Цинхуа эффективнее система оценок. На финальную отметку влияет буквально все, что ты делаешь в течение семестра, — презентации, домашние задания… В семестре можно максимум набрать 100 баллов. Обычно за работу ты набираешь где-то 60. 60 — это оценка F, типа прошел, но очень плохо. Экзамен весит 40 баллов. То есть он остается решающим, но ты одинаково трудишься весь семестр и ответственно ко всему подходишь. В наших вузах если ты не наработал на автомат, то на экзамене твоя работа в семестре имеет весьма посредственное значение. Максимум на балл поднимут/опустят.

Через год я получу свидетельство о том, что училась. Нет, я не стану выпускницей Цинхуа, это всего лишь стажировка по гостевой программе. Но это нормальная практика, так происходит по всему миру.

Итого: 13 сентября я приехала. С 13 января у меня будет 6 недель каникул. Очень соскучилась по дому, поэтому билеты уже куплены. Потом вернусь и отучусь еще 16 недель. Ну а в сентябре — на 4-й курс в БГУИР. Выпускной. Уже осенью будет распределение. Одна треть студентов уйдет в крупные IT-компании, вторая — в компании помельче. Еще треть — не знаю куда.

Я пока сама не могу точно сказать, чем хочу заниматься. Это была одна из целей поездки — определить, кем я хочу быть в профессиональном плане. Сейчас у меня наиболее важный курс был по базам данных, и мне он понравился. В следующем семестре возьму другие курсы, так что, может, найду еще что-то, что меня зацепит, и скажу: «Это оно».

Зарплата? Здесь я получаю $450 стипендии. В принципе достаточно. В Минске все чуть дешевле. Поэтому $500 для старта хватит.