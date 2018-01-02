Как «налог на Google» отразится на ценах в Беларуси? 2 2.01.2018, 9:19

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Не исключено, что в течение недели произойдут значительные перемены.

C 1 января в Беларуси должны начать взимать НДС с поставщиков зарубежных электронных услуг. Так называемый «налог на Google» в конце концов придется погашать пользователям. Недавно Google даже предупредила белорусов, что с 1 января 2018 года подписка Google Play Музыка будет облагаться 20-процентным налогом. Onliner.by сравнил цены на популярные электронные сервисы 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года.

Судя по данным в личном кабинете, пока стоимость подписки на Google Play Музыка для белорусов остается прежней — $4,99. Также не изменилась стоимость платных приложений для обладателей Android-смартфонов. Фильмы, музыка — все это сегодня стоит столько же, сколько до вступления в силу «налога на Google».

Аналогичным образом дела обстоят с сервисами Apple. Стоимость фильмов, музыки и приложений пока остается прежней. Впрочем, сегодня пока лишь самый первый день 2018 года, и не исключено, что в течение недели поставщики зарубежных электронных услуг добавят тот самый 20-процентный налог.