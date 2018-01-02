Пять шагов США, которые должны «потопить» Путина 2 2.01.2018, 9:07

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Вашингтон готовит Москве «сюрприз» в канун президентских выборов в РФ.

В конце 2017 года Америка «приструнила» Россию сразу по нескольким направлениям. Госдепартамент принял решение поставлять на Украину не только снайперские винтовки M107A1, но и противотанковые комплексы Javelin. Президент Дональд Трамп обнародовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой Россия названа «геополитическим конкурентом» Америки. Наконец, стало известно, что в январе 2018-го Белый дом представит Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» — список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к Кремлю, санкции против которых ударят по экономике РФ в целом, пишет svpressa.ru.

И все же, по мнению экспертов, это лишь пролог к противостоянию с Москвой, которое Вашингтон развернет в 2018 году. Вот как выглядит «дорожная карта» нового наступления.

В 2018 году органы исполнительной власти США представят Конгрессу ряд важных отчетных документов. Прежде всего, это доклады американского Минфина — именно это ведомство является ключевым в реализации санкционной политики, и работает в координации с ЦРУ и Госдепартаментом.

Наиболее ожидаемый документ — пресловутый «Кремлевский доклад» о российских олигархах. Конгресс обязывает его авторов дать оценку связей лиц из списка с правящей элитой и президентом РФ Владимиром Путиным, плюс привести информацию о коррупционных эпизодах с этими лицами. Фигуранты списка не смогут обладать банковскими счетами в долларах или любой другой валюте, если трансакции банка, хранящего их сбережения, идут через Америку. Де-факто, деньги, которые они держат на Западе, будут заморожены на неопределенный срок.

Второй отчет появится в феврале. Он касается возможностей расширения санкций против лиц и организаций, попавших в «черный список» Минфина согласно указу президента США № 13662. Именно по этому указу проходят секторальные ограничения против финансового, энергетического, металлургического и обрабатывающего секторов России.

Третий документ, в отличие от первых двух, требует более длительной подготовки — его Минфин США представит только в августе 2018 года. Отчет касается любых незаконных финансовых операций, связанных с Россией или осуществляемых россиянами. Попадание в этот отчет чревато уже уголовными делами. Причем, он должен раскрывать результаты взаимодействия американских ведомств с их коллегами в ЕС и других странах, что подразумевает интернационализацию деятельности американцев.

Еще один ключевой доклад 1 апреля представит Госдепартамент — в рамках раздела санкционного закона «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии». Реализация политики на данном направлении предполагает широкое применение «мягкой силы» с опорой на некоммерческие организации в США и других странах. На 2018 год под эти задачи выделяется $ 250 млн. — значительная сумма, с учетом, что она идет на идеологическую и образовательную работу.

Наконец, президент США в 2018 году представит отчет о том, как реализуется установка санкционного закона на обеспечение энергетической безопасности Украины, понимаемой как независимость от российских поставок или любых связей с РФ.

В результате этих мер, как надеются в Капитолии, Москва будет поставлена в трудное положение, а оппозиция Кремлю внутри страны расширится и укрепится.

— В 2018 году США и их союзники по НАТО намерены выстраивать отношения с Россией в духе «новой нормальности», — отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков. — «Новая нормальность» — такая отрицательная повестка, при которой Штаты кругом видят конфликты, неопределенности и возможность появления серьезных вызовов. Вызовы, замечу, могут быть связаны как с реальными угрозами типа международного терроризма, так и с невоенными — в сфере экономики и финансов. Но главный вызов, с точки зрения Вашингтона — это появление геополитических конкурентов, к числу которых американцы относят Россию и Китай.

В рамках этой отрицательной повестки план действий США на 2018 год четко определен: это сдерживание геополитических противников. При этом ключевым в действиях Вашингтона против России станет использование предвыборной тематики.

Да, аналитики в Штатах прекрасно понимают: в России есть единственный кандидат, который пользуется реальной поддержкой населения — это действующий президент Владимир Путин. Кроме того, они понимают, что никаких подтасовок на президентских выборах в России проводить просто нецелесообразно — голосование пройдет честно.

— Пик противостояния Москвы и Вашингтона придется на март 2018 года, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Уже сейчас понятно, что американцами будет предпринята «атака» на легитимность выборов Владимира Путина.

Как мы знаем, глава Сбербанка Герман Греф предостерег США от введения более жестких санкций в отношении РФ. К подобным мерам Греф, в частности, отнес возможное отключение российских банков от международной системы SWIFT. В случае введения Вашингтоном широкомасштабных санкций против РФ, холодная война может показаться «детской забавой», сказал Греф в интервью Financial Times.

Вряд ли глава Сбербанка сказал это просто так. Видимо, у него есть информация, что кто-то на Западе рассматривает возможность такого отключения. Будет ли это сделано?

Наконец, по моей информации, в рамках «Кремлевского доклада» будут опубликованы около 800 фамилий российских бизнесменов и чиновников. И снова неясно: будут ли их активы на Западе реально заморожены, или же против них инициируют судебные разбирательства с неопределенной перспективой?

Но и на этом направлении есть неясные моменты. Неясно, как далеко Запад будет готов зайти в кампании против Путина, которая неизбежно возникнет после переизбрания российского лидера.

В теории возможен и вовсе радикальный вариант: Запад может начать относиться к Путину как к Башару Асаду — в ультимативной форме требовать его ухода. В этом случае возникает еще вопрос: будет ли Запад замораживать те самые российские $ 100 млрд., которые находятся в американских ценных бумагах?

Словом, шаги со стороны США в 2018 году действительно предстоят серьезные.