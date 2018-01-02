Протесты в Иране: Ситуация накаляется 6 2.01.2018, 9:33

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Протестующие в некоторых городах пытаются взять под контроль муниципальные здания.

За 5 дней протестов в Иране погибли по меньшей мере 13 человек. Иранские власти утверждают, что протестующие в ряде городов страны атакуют муниципальные здания и банки. Эту информацию трудно проверить из-за ограничений на перемещения, введенных в Исламской республике, сообщает euronews.com.

В городе Неджефабаде протестующий застрелил полицейского из охотничьего ружья и ранил еще трех, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Причастность силовиков к убийству двух демонстрантов в горде Доруде власти Тегерана отрицают и обвиняет в провокации "иностранных агентов". По их словам, группа неизвестных пришла на акцию протеста, а потом открыла беспорядочную стрельбу по толпе и по зданию местной администрации. Всего во время уличных выступлений в Иране погибли уже по меньшей мере 13 человек, десятки арестованы.

Президент Хасан Роухани заявил, что массовые акции вызваны вмешательством других стран, "недовольных успехом и прорессом иранского народа". При этом он отметил, что протесты "должны быть использованы для выяснения корневых проблем страны".

Выступления потив роста цен и коррупции на фоне ужесточения международных санкций начались в минувший четверг в Мешхеде, втором по численности городе Ирана, и перекинулись на другие районы.