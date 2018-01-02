1 января в Польше появились семь новых городов 2.01.2018, 9:47

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Городской статус открывает перед населенными пунктами новые возможности.

С 1 января на административной карте Польши появились семь новых городов.

Соответствующее решение ранее приняло правительство Польши, передает «Укринформ».

«Получение статуса города означает изменение имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов», - сообщило по этому поводу МВД Польши.

Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув-над-Вислой, Отынь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время утратили его. Следовательно, на сегодняшний день в Польше есть 930 городов.