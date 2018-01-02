Рубль «поскользнется» на январском льду 4 2.01.2018, 9:59

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Девальвация белорусского рубля в 2018 году предопределена.

В 2018 году Беларусь должна выплатить 3,1 млрд. долларов внешнего долга. Чтобы сделать это, Беларусь нуждается в долгосрочном финансировании, пишет «Белрынок».

Прежние договоренности Беларуси с РФ о рефинансировании белорусских долгов по российским кредитам и выпуск еврооблигаций обеспечат лишь временное сокращение давления на платежный баланс, но в среднесрочной перспективе нужны источники более устойчивого решения проблемы внешнего финансирования, убеждены эксперты Всемирного банка.

Вторая группа рисков связана с тем, что Беларусь по-прежнему зависит от поставок нефти из России и колебаний мировых цен на сырьевые товары.

Раньше серьезный рост ВВП Беларуси обеспечивала нефтяная субсидия. В частности, в 2007 году он достигал 8%, опережая все страны региона, включая Россию В целом в некоторые годы нефтяная субсидия достигала 15% белорусского ВВП. Резкое падение на нефть сократило размер этих выгод. В 2016 году нефтяная субсидия составляла около 4,6% ВВП Беларуси, — на 9 процентных пунктов ниже в сравнении с предыдущим годом, что имело негативные последствия для темпов экономического роста, отмечают эксперты ВБ.

Еще один серьезный риск, который, по мнению экспертов ВБ может угрожать макроэкономической стабильности в Беларуси, — искусственное стимулирование роста ВВП и административный «рост» заработных плат.

Эксперты: Обесценение белорусского рубля предопределено

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик на конференции «Экономическая среда для развития бизнеса» 20 декабря отметил, что в 2017 году началось восстановление белорусской экономики, чему способствовала циклическая составляющая, рост внутреннего спроса и экспорта. По его оценкам, в 2017 году ВВП Беларуси вырастет на 2,3%, а в 2018 году — на 2,5%.

Эксперт подчеркнул, что в 2017 году росту не нефтяного экспорта Беларуси способствовало не только восстановление экономики РФ, но и ослабление реального эффективного курса белорусского рубля. «Рубль понемногу обесценивается, и конкурентоспособность белорусских товаров вроде бы не ухудшается, – конечно, это в первую очередь касается российского рынка», — отметил он.

Эксперт прогнозирует, что роль не нефтяного экспорта Беларуси будет снижаться. К концу 2018 года рост нефтяного экспорта составит около 40%, а это — довольно значимый вклад в ВВП.

Рост реального ВВП в Беларуси начнет замедляться уже в первом квартале 2018 года, считает А. Чубрик. По его оценкам, в 2018 году рост денежной массы в Беларуси замедлится, также произойдет некоторое ослабление белорусского рубля вслед за российским рублем. Обменный курс в четвертом квартале 2018 года составит 2,07-2,08 рубля к доллару. Сохранится жесткая монетарная политика. Ожидается некоторое ускорение инфляции к концу 2018 года, что обусловит оживление потребительского рынка и возможный рост тарифов ЖКХ.

Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук считает, что обозначившийся в 2017 году рост национальной экономики вряд ли следует считать восстановлением роста – скорее, это — выход из долгой рецессии и возвращение в период стагнации, окончания которой пока не просматривается.

«Ключевая проблема в том, что весь наш рост был основан на накоплении основных фондов. Мы накапливаем капитал и продолжаем делать то, что умеем, в больших объемах. Но такая модель исчерпаема. У нас имеет место острая нехватка производительности», — констатировал эксперт.

По этой причине возможный рост национальной экономики — 2,5%- 3,5%. «При этом рост может просесть до минус 5%, если скажется груз накопленных долгов или какие-то другие проблемы», — считает Д. Крук.

По его оценкам, в ближайшие годы отставание Беларуси от стран региона, за исключением Украины. «Экономика не справляется со своим предназначением — наращивать доходы и обеспечивать рост благосостояния», — подчеркнул Д. Крук.

Как следствие, низкая производительность в рамках белорусской экономики влечет за обесценивание национальной валюты. Для конкурентоспособности важна производительность. «Если технологические преимущества не позволяют обеспечить преимущество, вступают в игру ценовые факторы. Виден устойчивый тренд на обесценивание нашей валюты. Он предопределен тем, что у нас не хватает производительности», — сказал Д. Крук.

Если не хватает производительности, то, очевидно, нужно продолжать обесценивать реальный обменный курс. Средние ежегодные темпы за последние 15 лет около составляли около 3 п.п. в год. «Моя консервативная оценка: тренд сохранится, а обесценивание будет идти несколько меньшими темпами. Обесценение примерно на 2% в год может оказаться достаточным, чтобы компенсировать потери в производительности», — считает эксперт.

Согласно его расчетам, учитывающим ожидаемую инфляцию в размере 6% годовых, обесценивание реального обменного курса в 2% и инфляцию в сопредельных странах в 2%, для поддержания конкурентоспособности белорусской экономике нужна будет девальвация, пропорциональная инфляции — то есть, примерно в 2%.

«К чему это ведет? Мы будем продолжать обесцениваться. Это значит, что в долларах номинальные показатели будут барьером, в который мы уперлись. Мы имеем реальный рост очень малый — 2%, и его съедает пусть и малая, но девальвация. Такой режим роста ведет к дефициту конкурентоспособности и консервации реального роста. Такой сценарий роста не является приемлемым», — констатировал Д. Крук.