Откуда к нам пришла новогодняя елка? 2.01.2018, 10:13

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Традиция встречать Новый год с украшенной елью появилась не сразу.

Мы привыкли считать ель символом Нового года. Но в разное время у разных народов символом новогодних праздников были и другие растения — например, дуб или омела. RFI публикует «новогодний гербарий».

В основе новогодних праздников народов Европы лежат римские Сатурналии. Праздники в честь Сатурна продолжались с 17 декабря до дня зимнего солнцестояния. Когда современная молодежь высыпает на улицы в ночь на 1 января, она просто повторяет обычаи древних римлян. Тогда же возник обычай дарить подарки — стрены. Обычай был связан с культом богини Стрении, отвечающей за благополучие. Из священной рощи Стрении в день зимнего солнцестояния на Капитолий приносили ветви плодовых деревьев, как символ счастья.

Имя древней богини до сих пор слышно во французском названии новогодних подарков — étrennes. Тогда же зародился обычай дарить друг другу фигурки из глины или теста, в честь жертвоприношений Сатурну. Эти фигурки — прообраз пряничных человечков и других антропоморфных сладостей, которые традиционно пекут на Рождество.

Дуб

Кельты продолжали праздновать день зимнего солнцестояния — Йоль — и в христианские времена. Главным символом праздника был дуб, поскольку в самую длинную ночь в году кельты отмечали возрождение Солнечного короля Дуба, дарующего жизнь. В эту ночь полагалось жечь костры, оросив поленья сидром.

Иггдрасиль в исландском манускрипте XVII века

Папаша Рождество в короне из остролиста с йольским поленом. Рисунок из Illustrated London News, 23 декабря 1848 г.

Ясень

Центром ритуала в праздник Йоль было йольское полено. В соответствии с традицией полено должно быть взято с земли владельца дома или принято в подарок, но ни в коем случае не куплено. Его вносили в дом, устанавливали в камине, поливали сидром и посыпали мукой. Полено горело в течение двенадцати дней — этот период мы теперь называем Святками. В маленькое полено вставляли свечи, и получался так называемый йольский светильник, преобразованный затем западной христианской церковью в корону Адвента. Тевтонцы, которые весь мир представляли в виде ясеня — священного дерева Иггдрасиль — считали, что полено должно быть только из ясеня. Отголосок йольского полена — шоколадное полено на французском рождественском столе.

Омела, Ботанический атлас Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany

Бальдр, пронзенный стрелой из омелы, в исландском манускрипте XVII века

Омела. Декоративное панно. Жанн Атше

Омела

С культом дуба связано появление и еще одного новогоднего символа — омелы. Омела — растение-паразит, которое селится на ветвях других деревьев. Когда другие деревья увядают, омела покрывается желтыми цветами. К декабрю на ней появляются жемчужно-белые ягоды. Омела не имеет корней на земле — поэтому в древности люди считали, что она появляется либо на деревьях, отмеченных богами, либо на тех, в которые попала молния.

Кельты считали священной только ту омелу, которая выросла на ветвях дуба и которая не касалась земли. Вот как описывает Плиний Старший этот ритуал: «Приготовив у подножия дерева все необходимое для совершения жертвоприношения и торжественную трапезу, приводят двух белых быков, у которых впервые связаны рога. Жрец, одетый в белое, взобравшись на дерево, золотым серпом отсекает омелу, которую собирают в белый плащ. Они верят, что омела, если сделать из нее напиток, исцеляет скот от бесплодия и служит средством против всех ядов. Вот так великое множество народов почитает священными предметы, абсолютно ничего не значащие».

В Скандинавии омела служила символом перемирия: даже враждующие викинги, встретившись под ней, складывали оружие и должны были сохранять мир до следующего дня. Легенда повествует, что богу летнего солнца Бальдру, сыну богини любви Фреи, однажды приснился сон о приближении смерти. Фрея взяла обещание у стихий огня, воды, воздуха и земли, чтобы те не причиняли Бальдру вреда. Она обратилась ко всем животным и растениям, но забыла про омелу. Тогда злой бог Локи смазал ядом омелы стрелу, которая убила Бальдра. Но боги сжалились над безутешной матерью и воскресили его в день зимнего солнцестояния. От радости Фрея стала целовать всех, кого встречала под белыми ягодами омелы, выросшими из ее слез. С тех пор считается, что поцелуй под омелой является залогом всепобеждающей любви.

Омела настолько была связана с языческими традициями, что христианская церковь объявила ее нечистой — и в церковь омелу не допускали. Но справиться с омелой церковь не сумела. До появления рождественской ели омела, или «ветка поцелуев», была главным новогодним украшением в Англии. До сих пор на английское Рождество проволочный каркас покрывается ветками омелы и подвешивается к потолку. Два человека, оказавшись под омелой, должны поцеловаться и отщипнуть ягодку омелы. Долгое время считалось, что поцелуй под омелой непременно приведет к свадьбе в следующем году.

Падуб (остролист)

Остролист. Декоративное панно. Жанн Атше

Падуб

Падуб, или остролист — растение с колючими листьями и красными ягодами — у друидов считался символом бога молнии Тараниса. Он часто растет возле дуба. По галльской легенде Рыцарь Солнца дуб каждый год сражается с рыцарем Луны падубом и всегда побеждает, но великодушно прощает соперника. Считается также, что падуб способен обращать гнев в любовь — и действительно, экстракт остролиста иногда включается в успокаивающие микстуры.

В отличие от омелы, христианская церковь никогда не отвергала падуб. Средневековая легенда гласит, что Мария, Иосиф и младенец Иисус укрылись от солдат Ирода за колючим кустом падуба — и за это Мария даровала ему свойство оставаться вечно зеленым. Кроме того, колючки на листьях символизируют терновый венец, и поэтому падуб вплетается в корону Адвента.

Ель

Ель никогда не входила в число священных деревьев. Только на севере Скандинавии во время праздника Йоль возле дверей дома высаживали елку, украшая ее лентами и факелами. Возможно, что христианская церковь как раз и выбирала вечнозеленое дерево, никак с языческими культами не связанное.

Во Франции есть теория о галльском происхождении рождественской ели. Около 573 года святой Коломбан, повинуясь велению бога, покинул монастырь в Ирландии и отправился в Галлию, которая, несмотря на обращение короля Хлодвига, оставалась языческой страной. В одну рождественскую ночь вместе с паствой он поднялся на вершину горы в Вогезах, где росла священная ель, почитаемая местным населением. Монахи повесили на ель фонари и пели рождественские гимны, собрав местное население, которое проповедь Коломбана обратила к христианству. Но поскольку никаких подтверждений тому, что население Галлии могло почитать ель, ни в каких источниках не найдено, то эта теория не имеет никаких подтверждений.

Скорее всего, родина рождественской ели — Эльзас. Считается, что уже в 1521 году в Эльзасе за три дня до Рождества было принято украшать три еловые ветки. В 1546 году город Селеста, который считает себя родиной рождественской ели, разрешил своим жителями рубить ели перед Рождеством в ночь святого Фомы. Первое письменное свидетельство о том, что ель устанавливали дома, относится к 1605 году: «В Страсбурге на Рождество принято ставить елку в доме. Ее украшают бумажными розами, яблоками и сахарными сладостями». Реформация внесла свой вклад в этот обычай — протестанты предпочитали ель яслям с библейскими персонажами.

Во Франции первая рождественская ель появилась в 1738 году. Ее установила в Версале польская принцесса Мария Лещинская, жена короля Людовика XV. В Париже первую рождественскую елку в 1840 году установили по приказу Елены Мекленбург-Шверинской, лютеранки, жены наследника французского престола герцога Орлеанского. Точно так же из родной Германии в Великобританию завез рождественскую ель Альберт Саксен-Кобург-Готский, муж королевы Виктории, родоначальник династии Виндзоров. В том же 1840 году ее впервые поставили в Букингемском дворце.