Экономист: Биткоин вполне может стоить и $50-100 тысяч 1 2.01.2018, 10:18

Однако рост курс криптовалюты будет более плавным.

Мнением о перспективах криптовалют с сайтом myfin.by поделилась Жанна Кулакова, финансовый консультант компании TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– В этом году динамика на рынке криптовалют была просто взрывной. Биткоин подорожал примерно в 20 раз, эфир – почти в 80. И такой рост наблюдался по многим криптовалютам.

Резкий рост курсов стал закономерным следствием развития рынка криптовалют. Сначала появился какой-то феномен, известный и понятный только узкому кругу энтузиастов. Но технология блокчейн и сама по себе идея криптовалют очень перспективная и интересная, поэтому постепенно информация о токенах распространялась, к ним стало проявлять интерес все больше людей, потом подключились регуляторы, правительства разных стран начали обозначать свою позицию по отношению к криптовалютам. Наиболее развитые государства пошли по пути их легализации. Позже к этому рынку стал появляться интерес со стороны институциональных инвесторов, а многие компании стали активно привлекать финансирование через первичное размещение токенов – ICO.

Все это в конечном счете спровоцировало быстрый рост котировок, что привлекло еще больший интерес к этому рынку. Ни один финансовый инструмент в этом году не мог генерировать сопоставимую доходность. Естественно, что даже очень далекие от технологий и инвестиций люди стали интересоваться токенами. В результате спрос на криптовалюты растет в геометрической прогрессии, а вместе с ним – и их цена.

Такие аномальные темпы роста криптовалют стали поводом для разговоров о том, что это – биржевой пузырь. Действительно, признаки пузыря имеются, но нужно понимать, что тут мог сработать так называемый эффект низкой базы. Маленькому и дешевому объекту относительно просто подорожать в десятки раз. Несмотря на то, что капитализация всех криптовалют, по данным CoinMarketCup, превысила 600 млрд долларов, этот рынок по-прежнему является относительно «тонким» и его легко раскачать. И нужно понимать, что если биткоин способен быстро подорожать в 20 раз, то может также быстро и подешеветь в 20 раз.

Думаю, что в обозримом будущем темпы роста биткоина замедлятся. С ростом капитализации рынка будет снижаться волатильность. Но перспективы для роста все равно есть. И предположения, которые озвучивались некоторыми экспертами, о том, что биткоин подорожает до 50-100 тысяч долларов, вполне могут сбыться.

Я предполагаю, что в следующем году интерес к криптовалютам сохранится, индустрия будет развиваться и расти. Котировки тоже, скорее всего, будут демонстрировать рост, хотя, вероятно, он уже не будет таким взрывным.