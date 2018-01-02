Владелец новой Chevrolet Niva: Очень скоро вылезли «жуки» и менял мотор 5 2.01.2018, 10:29

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Водитель поведал историю тысячи и одна бед с внедорожником.

С "Нивой" жизнь будет красивой? Житель пригорода Минска Давид, когда покупал новенький Chevrolet Niva за немалые деньги, не догадывался, что новый автомобиль за 4 с половиной года доставит немало интересных, но неприятных сюрпризов, пишет сайт abw.by.

Читатель сайта Давид в нашей группе в Facebook в комментариях под постом о Lada Vesta предложил рассказать свою историю. Скорее даже не историю, а почти триллер.

"Давайте так. Если бы эта машина стоила 7-8 тысяч долларов, к ней бы практически не было бы никаких вопросов, за исключения серьезных проблем с мотором. Ржавеет себе потихоньку, ну и ладно. Приобрести, отъездить до конца, купить следующую на убой. Но я ее купил в докризисные времена, до падения цен на автомобили, за сумасшедшие по нынешним меркам 17 тысяч… Нет, не рублей, долларов! Правда, в максимальной комплектации. Хотя какая там комплектация - кондиционер один да литые диски. Сегодня машина стоит 10-13 тысяч долларов, еще по-божески. Но за 17 тысяч к этой машине ну очень много вопросов…"

Начнем с того, почему была выбрана именно Niva. Давид живет за городом, ездит работать в Минск, но в деревне у него еще и много забот по хозяйству, в том числе с домашними животными.

"В салоне я перевожу большой контейнер с мусором, сено, прочие специфические деревенские грузы. Сама машина эксплуатируется бережно, бездорожья практически не видит, ездит в основном по брестской трассе, немного по сносной грунтовке и по городу, но салон у меня постоянно пачкается. Понижающую передачу, кстати, за все это время включал только два раза. Пусть грузы не тяжелые, но из-за нюансов моей эксплуатации приличную машину покупать не хотелось, салон хорошей машины "убивать" жалко. С "бэушкой" связываться тогда тоже не было желания. Надо на машине ездить, чинить ее нет времени. Что повлияло на выбор? Однажды подошел к владельцу такой Niva в городе, спросил что и как, и он сказал, что проехал без особых проблем на ней аж 200 тысяч километров. Правда, машина была на балансе одной организации. Также мой друг, который очень хорошо разбирается в автомобилях, как-то невзначай посоветовал Niva: мол, покупай, машина новая, что в ней в ближайшие годы сломается? Он, конечно, все еще мне друг, но оказалось, что дезинформировал он меня по полной программе".

Давид произносит все это с юмором и позитивом и не особо жалуется на ситуацию.

"Купил машину в "Мультимоторсе" в апреле 2013-го. По мелочи во время гарантии треснул бачок охлаждающей жидкости, заменили привод кондиционера. Полетела форсунка двигателя, которой у дилера не оказалось. Под заказ ждать ее было бы долго, в наличии у них толком ничего нет. Пришлось ехать на Серова и покупать рампу с четырьмя форсунками в сборе. За свои кровные! Также по гарантии менялась задняя полуось. Да-да, гарантия составляет только полтора года с ограничением пробега 35 тысяч километров. Во время гарантийного обслуживания машина действительно не особенно докучает поломками. И вот как раз на 35 тысячах потребовалась замена сцепления.

Еще было много проблем с гидравлическим приводом сцепления, педаль проваливалась. Один раз в поле тракторист починил, а второй пришлось на эвакуаторе ехать на Серова. Когда машину с платформы спустили, она вдруг ожила. Но пришлось все равно что-то делать. Это слабое место. Проблема с тормозами началась чуть позже. Но главное - полная замена мотора на пробеге 72 тысячи, которой предшествовали неоднократные и дорогостоящие попытки ремонта старого. Еще из крупного - проблемы с кузовом".

"Жуки", "жуки", еще раз "жуки". На боковых дверях и крыше коррозии особо не заметно, но по всему кузову лезет "рыжая чума".

На капоте - сквозная ржавчина. Владелец ее кустарно убрал, чтобы пройти техосмотр.

Стойки дверей - то же самое.

Ржавеет лючок бензобака, крышка багажника, рыжим налетом покрываются кромки арок.

По днищу все еще более-менее прилично, хотя на порогах уже есть следы развития коррозии. Владелец не проводил дополнительную обработку после покупки. Возможно, с ней ситуация была бы лучше. Хотя от проблем с ЛКП она бы вряд ли бы полностью уберегла.

"Попыток починки мотора было несколько. В прошлом году обнаружил, что машина стала греться, в бачке охлаждающей жидкости плавали какие-то черные хлопья. Ездил и к "гаражникам", и на пару СТО, которые посоветовали знакомые. Первая попытка стоила 365 долларов. Ребята полностью перебрали систему охлаждения двигателя, проверили герметичность соединений и шлифовали плоскости ГБЦ и БЦ. Параллельно провели еще некоторые работы. Через несколько месяцев проблема повторилась. Тогда просто промыли систему, что вместе с обслуживанием и небольшим ремонтом тормозной системы стоило 260 долларов.

Через пару месяцев опять мотор начал греться, и другой "гаражник" снова шлифовал головку блока цилиндров и пытался привести в чувство систему охлаждения. Стоило все это 270 долларов. При этом сказал, что не видит, в чем проблема. Но работало все только по дороге домой. Отвез очень крутым мотористам по спортивным авто - те честно сказали, что не смогут мне помочь. Еще на одной СТО сняли мотор, пытались промывать соляркой всю систему. Потом тоже честно сказали, что ничего с ним не смогут сделать, мотор - труп. Дай, мол, нам каких 100 белорусских рублей за работы и промывку. За снятие мотора денег даже не взяли, хорошие оказались ребята. Положили двигатель в багажник, и я завез машину летом этого года на эвакуаторе к дилеру на Серова".

Дилер предложил владельцу капитальный ремонт за 1000 долларов или замену двигателя за 2000.

"Надо было сразу к ним ехать - обошлось бы относительно малой кровью. Выбрал второй вариант, потому что после "гаражников" с этим мотором что-то делать уже бесполезно. Тем более и скидку сделали хорошую - получилось 3820 белорусских рублей вместе с работой и мотором. Заменили также радиатор. Проехал 8000 километров, все в порядке. Вообще я советую эту машину возить все-таки на Серова. "Гаражники" ее просто плохо знают. В гаражах мне поставили в задние барабаны не ту распорную планку, пришлось переделывать у дилера. И цены выходят примерно одинаковые".

Новый мотор проехал 8000 км - с ним все в порядке. Владелец также отмечает, что старый двигатель до прохождения цикла обкатки еле тянул машину. Новый же практически сразу поехал нормально. Но в целом 1,7-лировый двигатель слабоват для этой машины. Это главный ее недостаток.

Изучаем другие заказы-наряды за время владения: помимо обслуживания перебирались тормоза, ремонтировалась выхлопная система (задняя банка полностью прогорела), менялись некоторые детали подвески.

Сейчас на приборной панели горит Check Engine, машина заводится плохо. Возможно, поможет замена лямбда-зондов. Выхлопная система вся в ржавчине.

"Глушитель в сборе стоит около 900 рублей, по словам мастера на Серова, надо будет покупать. Вообще, если честно, машина хоть и российская, но стоимость запчастей вполне себе европейская".

К потребительским качествам у владельца особых претензий нет. Ездить вполне можно, не хватает только динамики разгона. Давид отмечает, что при сложенных сиденьях получается очень много места для большого контейнера с мусором, а на трассе машина стабильно себя ведет на скорости 120 км/ч.

"Вспомнил еще несколько интересных моментов. Если мощность вентилятора ставить на 3-ю или 4-ю скорость, то вылетает предохранитель. Больше 2-й скорости мастера не советовали ставить. После нескольких таких вылетов расплавилось гнездо предохранителя. Умельцы на Серова впаяли дополнительное гнездо на предохранитель большего сопротивления - типа это больное место. Пару раз при переключении направления потоков воздуха рвался привод. Чтобы его починить, нужно разбирать полмашины. В итоге предупредили нежнее переключать, а лучше не переключать совсем. Так и делаю, направив воздух на лобовое".

Тем не менее Давид не унывает: "Ну купил такую интересную машину, что тут сделаешь? Кому-то повезло, а кому-то - не очень. Она хотя бы не залоговая, ее никто не заберет. Буду доезжать ее до конца, продавать нет смысла, а там - смотреть в сторону Niva нового поколения или Lada Vesta SW Cross. Российские машины поновее явно не будут так разваливаться. А может, еще к чему-нибудь приценюсь, пока не знаю. Пиара мне не нужно. Просто хочется, чтобы читатель сделал определенные выводы, если ему это будет полезно".

Итог - более 4000 долларов за 4,5 года владения новым автомобилем и 80.000 километров? Даже старый "корч" не вытянет так много денег! Если у вас был опыт эксплуатации Chevrolet Niva, поделитесь им, пожалуйста, на форуме. Вариантов два: или Давиду просто не повезло, или сама по себе машина действительно "интересная". Есть ощущение, что все-таки второе.