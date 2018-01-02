Как белорус создал в Витебской области «Школу счастья» 12 2.01.2018, 11:15

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В деревне Ковали живет только один человек.

Путешествие «Свабоды» в деревню Ковали Шарковщинского района, где живет только один человек - 47-летний Володя Хохлун.

Как бы выглядела наша планета после ядерного взрыва? Если бы исчезли все люди? Эти вопросы появились у журналистов в Ковалях. Наверное, самом загадочном белорусском селе.

Журналисты видели много деревень без жителей. Но здесь, между разбросанными на холмах домами, везде стоят таблички с загадочными посланиями. Якобы к тем, кто еще остался в живых.

К Ковалям на легковушке не подъедешь. Дороги давно уже нет. Впрочем, села также могло бы не быть. Здесь живет один человек. 47-летний Володя Хохлун. Таблички с загадочными словами «Школа счастья» - это его работа. Здесь в Ковалях Володя пытается изобрести рецепт счастья.

- «Школа счастья» - это место, где человеку дана от природы возможность жить. И где человек себя обеспечивает условиями жизни. Жилье, свет, тепло, одежда, обувь, еда, вода. Это себе дает человек. Бог дает природу. И возможность детям развить то, что в них заложено от природы. Дать им развиться по своей воле. Не учить. Это не главное. А дать развиться.

Чем больше журналисты слушали Хохлуна, тем больше убеждались, что для себя рецепт счастья он уже открыл. Правда, пока этим рецептом Володя пользуется только сам.

- Когда человек думает о жизни на земле, у него есть все возможности жить на земле, как белорусу, как человеку. Мне на сегодняшний день никто не мешает в этом.

- Сегодня за счастьем молодежь из деревни бежит в города.

- Если ты любишь землю, тогда ты будешь жить на земле. Землю не любят. Землю считают грязью. А земля - ​​она ​​матушка наша, кормилица. Через нее нам дана жизнь. И туда мы останками пойдем снова. И когда после сын или дочь, рожденные на земле, называют ее грязью, тогда сам процесс жизни решает - как же с тобой быть? А достоин ли жизни, когда ты то, что тебе дала жизнь, отталкиваешь? Земельку. То, что чистота на земле, что нет людей - это процесс объективный. Пусть будет чисто. А на чистоту тогда придут.

- Вы думаете, придет человек?

- Он уже пришел. Он стоит перед вами. Пусть это единицы еще. Надо поискать днем с огнем. Но процесс уже пошел.

Володя большую часть своей жизни прожил в городе Глубоком. Учился в БГУ, имеет диплом юриста. Имел свое дело. Но в 30 лет решил вернуться на землю предков. Причем сначала как фермер.

- Я пришел с целью хозяйствовать на земле. Приобрел корову, коней, взял земли. Обрабатывал, сажал, растил. Лет восемь позанимался. Этим пережил. Это трудно, но это не главное. Все повторяется, как порочный круг. А что дальше? А в чем развитие? Я прощаюсь с хозяйством. Распродаю коров, лошадей. Я пришел с целью быть на земле. «Хозяйствовать» я пережил. А теперь я пришел «быть». Суть жизни в бытии.

В Ковалях, может, с десяток домов. Некоторые совсем истлели, некоторые еще смотрятся вполне солидно. Ковали - это действительно деревня Хохлуна. Среди пустых домов этот бородатый и улыбающийся человек смотрится, как последний землянин.

Шурe Балаганову для счастья нужно было шесть тысяч четыреста рублей. Володе Хохлуну для счастья деньги не нужны вовсе.

- То, что выручил от продажи коров и лошадей, отдал банку. Какая-то копейка из того идет. Я живу один, без семьи. Обхожусь минимумом. Мне хватает на месяц пятидесяти рублей. Овощи есть, яблоки есть. Питаюсь немного иначе, чем в той жизни.

Семья Володи не увлеклась его счастьем. Жена и дочь остались в Глубоком. Но одиноким назвать Володю нельзя.

Журналисты подошли к дому, где Володя живет.

- Когда я пришел сюда, значит, я род свой привел. Тех, кто жил до меня. Тех, кто будут жить после меня. И те родственники, которые, хотя бы в мыслях, принимают меня. И они все здесь живут.

Недалеко от дома Володи протекает река Мнюта. Здесь она делает живописный поворот с идеальным пляжем. Где Володя каждый день принимает природные ванны.

Питается этот счастливый человек один раз в день. И собирается прожить более ста лет. Думается, это для него не предел.

В своей теплой хате Володя угощал журналистов каким-то особым злаковым чаем и все пытался объяснить нюансы своей концепции счастья. Счастья без денег. Счастья, которое может дать только родная земля.

Вскоре Володя обзаведется компьютером и «Фейсбуком». Чтобы счастливчиков на земле стало больше.