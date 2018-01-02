Фотофакт: Советские товары, которые один в один повторяют заграничные аналоги 1 2.01.2018, 10:50

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Не умея изобрести, в Советском Союзе банально подделывали западные технологии.

СССР уже достаточно давно нет, но «слава» о нем еще до сих пор живет во многих головах людей, которые являются выходцами той эпохи.

Наверняка даже те, кто родился после распада СССР, знают, сколь сильны были «народные умельцы» на какие-то интересные штуки.

Так например большинство «творений» в СССР были очень похожи на аналоги из-за рубежа, пишет interesno.site.