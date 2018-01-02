В первый день нового года в Бресте и Гродно зафиксировали температурные рекорды 2.01.2018, 10:59

За последнюю неделю температурные рекорды в Беларуси обновляются третий раз.

Новые температурные рекорды зафиксированы в Бресте и Гродно в первый день 2018 года, сообщает tut.by.

В Бресте воздух прогрелся до 7 градусов тепла, что на 0,8 градуса больше максимума, зафиксированного в городе 1 января 1984 года.

Обновился рекорд и в Гродно: 6,7 градуса выше нуля против 6,5 в первый день 2007 года.

Для повторения абсолютного максимума дня для всей территории Беларуси (7,1 градуса в Волковыске в 2007 году) не хватило 0,1 градуса.

За последнюю неделю температурные рекорды обновляются третий раз (25 и 29 декабря, 1 января).