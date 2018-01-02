Бунт или революция: Что происходит в Иране? Lussien

2.01.2018, 11:10

Массовые протесты охватили около 40 крупнейших городов страны.

Если судить по реальным сообщениям, посылаемым иранскими оппозиционерами в обход введенных в Иране запретов на социальные сети (речь идет о Инстаграме и Телеграме), то заголовок с "революцией" - отнюдь не преувеличение.

В столице - Тегеране протестующие захватили несколько городских районов и подожгли мэрию. В Кермане штурмом взято здание губернатора. В Араке – полицейское управление. Также бунтарями захвачено несколько военных баз с оружием в различных точках страны.

Бунты накрыли не менее 40 иранских городов. Количество погибших, по различным оценкам, составляет от нескольких десятков до сотен человек.

Далее я приведу вам результаты огромной работы, проведенной aryan_magic по освещению событий в Иране, которого я цитирую ниже.

В Кермане протестующие штурмуют здание губернатора, в Тегеране в ход идут коктейли Молотова и камни, в Араке штурмом взято полицейское управление. В Тегеране захвачена база Басидж. Также сообщается о захвате базы Басидж в Луристане. Горит мэрия Тегерана.

Опубликованы призывы протестующих к армии с просьбой поддержать народные выступления.

Все больше убитых в ходе беспорядков. Общих данных нет, но, по всей видимости, их уже двузначное число.

Тем временем, восставших поддержали Трамп и ряд других республиканских политиков, включая оппозиционных ему Маккейна и Пола Райана.

Народ вышел на улицы более чем 70 городов ПОЧТИ ВО ВСЕХ провинциях. Вышли на протесты даже жители родного города Хаменеи Ахбаре, где устроили торжественное сожжение баннеров и плакатов с "главным муллой", про которого давно пишут, что у него рак и жить ему осталось недолго.

Ходят слухи, что семья Хаменеи бежала срочно в Турцию, где находится сам дед Сеид Али, достоверно не известно, по телевидению крутят старые записи его выступлений 2-3 месячной давности, за все время протестов он ни разу не появлялся на публике.

В агломерациях мегаполисов вроде Исфахана, Тегерана, Ахваза вышли толпы народу во многих пригородах.

В Лурестане убиты 6 протестующих курдов, и народ уже отомстил, спалив два банка, принадлежащие КСИР (Корпус стражей исламской революции) в той же провинции.

В городе и провинции Зенджан (северо-запад Ирана) толпа также массово грабит и громит КСИР-овские банки, в городе фактически царит анархия.

В самом Тегеране сегодня были самые массовые протесты с 2009 года, люди собирались в 6 разных локациях в городе и выкрикивали чисто политические лозунги, в т.ч. требуя вывода иранских войск из Сирии. Студенческие городки в Тегеране и вокруг него также взбунтовались, на университеты был брошен КСИРовский спецназ.

В Ширазе сожгли исламскую академию и тренировочную базу КСИР, а также уничтожили плакаты с главарем КСИР Сулеймани.

В Мешхеде (2 по величине город Ирана и крупнейший на востоке страны) камнями разгромили отряды КСИРа на мотоциклах, а потом сожгли эти мотоциклы.

Блокирована авиабаза на юге Исфахана.

В Исфахане находятся установки по конверсии урана.

Еще одно важное ядерное место - Арак, город тоже почти захвачен протестующими.

Сегодня были впервые массовые демонстрации и в Бушере, где Россия строит АЭС.

В Мелайере (западный Иран, провинция Хамадан) сожгли офисы КСИР и главного муллы города в ответ на жестокий разгон протестов в этом городе.

В Кередже (30 км к западу от Тегерана, центр северной провинции Альборз), знаменитом городе тюрем для политических заключенных тоже прошла многотысячная протестная акция, несмотря на попытки ее подавить!

Массовый выход народа в провинции, большинство райцентров присоединилось к протестам!

Арабские племена юго-запада Ирана тоже активно поддерживают протесты!

Карателей даже на Тегеран уже не хватает, не говоря уж про более мелкие города.

Далеко не полная карта протестов:

В частности, те 2 провинции на востоке, что протестуют уже 3 дня, пока не отмаркированы.

Как сообщает государственное информационное агентство Ирана FARS, семьдесят студентов организовали акцию протеста в университете Тегерана. Молодые люди бросали камни в местную полицию и скандировали "Смерть диктатору!"

В Иранском Курдистане после вчерашнего убийства 10 демонстрантов народ сегодня сжигает и громит базы КСИР.

А в городке Шахиншахр возле Исфахана протестующие сожгли не только местную базу КСИР, но и весь их транспорт - 10 автобусов. Кроме того, там сожгли какой-то военный объект и захватили немного оружия.

Наш видеотекст пишет, что только что выступил президент Рухани и заявил, что люди имеют право на мирные протесты и на критику правительства.

Не знаю, как для вас, а я по опыту знаю, что когда диктатура начинает отступать и либеральничать, то ее свергают.

Сегодня все продолжилось в тех же темпах, но есть некоторые серьезные и важные моменты:

1. Армия Ирана ( не КСИР, а именно войска) объявила о твердом нейтралитете в отношении митингов и отказалась окончательно разгонять их. А часть офицеров в гражданской одежде сами участвуют в протестах и обучают молодняк делать коктейли Молотова и обороне от карателей.

2. "Фанатики" и "реформисты" жестко поскандалили и обвиняли друг друга в том, что протесты организовали то одни, то другие. В общем, у них там паранойя бешеная развилась.

В общем, раскол в иранской верхушке стал уже очевиден, раньше он прикрывался в основном аппаратной борьбой ( не так давно посадили вице-президента при Ахмадинеджаде по формальным обвинениям в коррупции, но сама группа элит во главе с Ахмадинеджадом считает это дело исключительно политической расправой).

А "реформист" Хатами потребовал разогнать митинги с крайней жестокостью.

Кстати, сегодня же пришла новость, что главу "либерального крыла" Рафсанджани отравили полонием "сторонники жесткой линии". В российских и израильских СМИ видел эту новость.

3. К протестам активно присоединились курды и азербайджанцы, правда там они выступают с национальной спецификой, одновременно требуя свергнуть режим и расширить их права. В иранском Курдистане некоторые начали призывать Барзани и РПК, чтобы помочь им бороться с иранским режимом, иракские и сирийские курды неофициально поддержали эти просьбы, были слухи, что в Иран через горы переправляются до 2 тыс курдских партизан с оружием.

4. Начались систематические сожжения баз КСИР и Басиджа.

Сожжена база КСИР в Керманшахе, причем, боевики бежали из здания еще до того, как туда пришла разъяренная толпа.

Массово жгут тренировочные базы и офисы КСИР в провинции Лурестан, где вчера каратели убили 10 демонстрантов. В городе Доруд, где вчера убили демонстрантов- сожгли мэрию, а сам мэр бежал в Тегеран.

В Шахришахре, городе провинции Исфахан ( одной из самой религиозной ранее) каратели убили 3 демонстрантов, в ответ была сожжена база боевиков Басидж/КСИР, а также 10 автобусов, на которых их привезли.

В провинции Казвин в городе Такистан сожжена исламская академия, использовавшаяся КСИР/Басидж как логово для перегруппировки и атак на жителей городка.

В Тегеране сожгли базу Басидж прошлой ночью, использовалась как логово для сбора проправительственных боевиков.

В городе Бане провинции Курдистан разгромили здание местной администрации и сожгли припаркованные возле нее правительственные мотоциклы.

В портовом городе Бандер-Аббас ( столице провинции Хормозган) сбросили 10-метровый баннер с Хаменеи и сначала растоптали его, а потом сожгли.

Протесты идут в самых религиозных городах Мешхеде ( там куча шиитских мавзолеев), Куме ( столица иранского шиизма, логово исламистов еще в шахские времена в начале 70ых), Ахбаре (родной город нынешнего аятоллы Хаменеи) и тд. Там же и начались самые радикальные лозунги " Смерть Хаменеи", " Пехлеви, Пехлеви, мы были неправы", " Исламская революция была самой большой ошибкой" и тд.

Я уж не говорю про такие либеральные города как Тегеран, Исфахан и Тебриз, где против мулл были массовые протесты еще в 2009 году, когда Махмуда переизбрали через фальсификацию выборов.

На улицы вышли даже жители райцентров из самых глухих провинций. Там же они и начали захватывать власть. Говорят, вечером захватили городок Изех на юге Ирана, там где племена живут.

КСИР уже участвует со 2 дня. Каждые убийства демонстрантов еще больше распаляют обстановку. В Лурестане убили вчера 10 демонстрантов, сегодня получили беспорядки и погромы по всей провинции. В Шахришахре провинции Исфахан убили 3 демонстрантов, так местные жители разнесли базу карателей и их транспорт.

Говорят, что Роухани приказал не стрелять в Тегеране. Сначала хотели расстрелять демонстрацию, но вроде как остановили приказ в последний момент. Сегодня днем это было.

Да, сегодня впервые активно вышел Азербайджан. Тоже разные города- от их главной столицы Тебриза до мелких райцентров типа Хоя, Мераге, Маранда а также столицы западного Азербайджана Урмии и других.

К протестам также активно присоединился Белуджистан. Сунниты-белуджи тоже вышли с лозунгами о светской республике и межконфессиональном мире ( их нынешний иранский режим считает почти поголовно террористами) в Захедане и порту Чахбехаре.

Lussien, livejournal.com