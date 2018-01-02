В России 38-летнюю «Ниву» продают по цене нового «бюджетника» 14 2.01.2018, 11:25

6,644

Авто 1979 года оценили почти в $11,5 тысяч.

В Новосибирске на продажу выставили ВАЗ-2121 Нива 1979 года с 10 000 км пробега. За 38-летнюю машину планируют выручить 650 тысяч рос. рублей (в перерасчете около 11,3 тысяч долларов), пишет сайт av.by.

Автомобиль окрашен в желтый цвет и сохранил все элементы присущие «Нивам» первых годов выпуска: катафоты по бокам и сзади, хромированные корпуса зеркал, молдинги на порогах, серебряный кант на передней решетке и прочее.

В объявлении не указываются детали о вседорожнике. Известно, что 75-сильный 1,6-литровый двигатель и все детали остались оригинальными. Кузов перекрашивался, так как автомобиль долгое время стоял на улице, поэтому родная краска потускнела.

Неизвестно как скоро машине удастся найти нового владельца, ведь за эту цену можно купить, к примеру, новый Renault Duster. К слову, ранее мы писали о внедорожнике ВАЗ 2121 («Нива») 1980 года, за который просят 5 млн. рос. рублей (почти 87 тысяч долларов). Объявление о продаже размещено уже длительное время, но ценителя советской классики пока не нашлось.