Две европейские страны с 1 января изменили свои границы 2.01.2018, 11:38

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Фото: AP

Обмен территориями стал уникальным случаем в послевоенной Европе.

С 1 января 2018 года начало действовать межгосударственное соглашение, которое изменило линию границы между Бельгией и Нидерландами. До этого активисты двух стран совместно работали в другом аспекте - требовали закрыть два реактора атомных электростанций в Бельгии, сообщает dw.com (перевод – segodnya.ua).

Это обмен стал уникальным случаем в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы, причем Нидерланды получили от Бельгии большую территорию, чем отдали ей. Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды – 16 гектаров.

Основанием для корректировки границ было изменение русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везе. В результате инженерных работ на реке в 1960-80-х годах бывший бельгийский остров стал полуостровом, имеющим сообщение с Нидерландами, и наоборот – нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

Поскольку оба государства являются членами ЕС и Шенгена, это не создавало проблем для рядовых жителей, но очень затрудняло действия правоохранителей. Ключевые проблемы были связаны с бывшим бельгийским островом, площадь которого достаточно велика. В случае сообщения о преступлении Нидерландские правоохранители не могли туда заходить. А бельгийские полицейские могли попасть туда только на лодке, поскольку не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов. В связи с этим, полуостров стал местом, где совершались преступления, связанные с наркотрафиком. В итоге там нашли обезглавленное тело, и полиция из-за упомянутых проблем долгое время не могла начать расследование этого преступления.

Именно после этого государства решили договориться об обмене территориями.