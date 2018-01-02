Гомельский правозащитник: Когда мы боремся, то сохраняем свою идентичность

Гомельский правозащитник: Когда мы боремся, то сохраняем свою идентичность2
- 2.01.2018, 11:40
- 1,120
Анатолий Поплавный желает каждому в Новом Году стать настоящим белорусом.
Правозащитник из Гомеля Анатолий Поплавный желает обществу в Новом году не терять свою национальную самобытность, а чиновникам советует стать настоящими белорусами, пишет gomelspring.org.
- Желаю обществу не терять свою национальную самобытность, уважать себя и защищать свои права. Ведь когда мы боремся, то как народ не исчезаем!
Чиновникам желаю стать настоящими белорусами, не предавать свой народ и уважать его права, - сказал Анатолий Поплавный.