Гомельский правозащитник: Когда мы боремся, то сохраняем свою идентичность 2 2.01.2018, 11:40

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Анатолий Поплавный

Анатолий Поплавный желает каждому в Новом Году стать настоящим белорусом.

Правозащитник из Гомеля Анатолий Поплавный желает обществу в Новом году не терять свою национальную самобытность, а чиновникам советует стать настоящими белорусами, пишет gomelspring.org.

- Желаю обществу не терять свою национальную самобытность, уважать себя и защищать свои права. Ведь когда мы боремся, то как народ не исчезаем!

Чиновникам желаю стать настоящими белорусами, не предавать свой народ и уважать его права, - сказал Анатолий Поплавный.