Белорусы теперь могут проще устроиться на работу в Польше 26 2.01.2018, 11:59

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С 1 января изменились правила трудоустройства иностранных граждан.

С 2018 года появился новый тип сезонного разрешения на работу. Оно выдается управлениями по труду повета. Срок пребывания для рабочих, которые будут заняты в сельском хозяйстве, садоводстве и туризме увеличился до 270 дней. В остальных отраслях он составляет 180 дней в году, сообщает сайт belmarket.by.

Сбор за регистрацию снизился со 100 до 30 злотых.

Данный тип разрешения на работу является уведомительным. Работодателю достаточно зарегистрировать в повятовом управлении по труду заявления работодателя о намерении поручить выполнение работы иностранцу.

После регистрации оригинал заявления передается иностранцу для получения рабочей визы на въезд в Польшу либо разрешения на пребывание в стране, если иностранец уже находится в стране.